Andra și Cătălin Măruță se bucură de câteva zile de vacanță în Mauritius, alături de cei doi copii ai lor, Eva și David. Familia a explorat natura sălbatică a insulei și a participat la un safari, unde a avut ocazia să vadă de aproape animale impresionante. Imaginile publicate pe rețelele de socializare au atras imediat mii de aprecieri.

Andra și Cătălin Măruță, vacanță în Mauritius alături de cei doi copii

După o perioadă aglomerată, Andra și Cătălin Măruță au ales să petreacă o vacanță în Mauritius, una dintre cele mai apreciate destinații exotice. Cei doi sunt însoțiți de copiii lor, Eva și David, iar în ultimele zile au împărtășit cu urmăritorii lor mai multe imagini din călătorie.

Printre experiențele care i-au impresionat cel mai mult s-a numărat un safari, unde au avut ocazia să observe animale sălbatice în habitatul lor și să se fotografieze lângă zebre și o țestoasă uriașă.

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Artista a publicat mai multe fotografii și a povestit cât de mult a însemnat această experiență pentru întreaga familie. Totodată, i-a mulțumit lui Răzvan Pascu, cel care le-a fost ghid în această călătorie.

„Fiecare colț al lumii are frumusețea lui. Nu doar prin peisaje, ci și prin oamenii pe care îi întâlnești, prin poveștile pe care le descoperi și prin amintirile pe care le iei cu tine acasă.

Mauritius ne-a surprins în fiecare zi, iar experiența de astăzi, în mijlocul naturii, a fost una pe care o vom păstra mult timp în suflet.

Cred că o vacanță devine cu adevărat specială atunci când ai alături un om care cunoaște locul, îl iubește și știe să te ducă exact acolo unde se nasc cele mai frumoase amintiri. Mulțumim, Răzvan, pentru că ne-ai făcut să descoperim Mauritius dincolo de imaginile de pe cărțile poștale”, a scris Andra pe rețelele de socializare.

În timpul excursiei, familia Măruță a descoperit o altă latură a insulei Mauritius, diferită de plajele și resorturile pentru care destinația este cunoscută. Andra, Cătălin, Eva și David au avut ocazia să vadă de aproape mai multe animale sălbatice și au imortalizat momentele în fotografii care au fost apreciate de fanii lor. Imaginile în care apar lângă zebre și o țestoasă uriașă au atras numeroase reacții în mediul online.

O vacanță petrecută alături de prieteni

Vacanța din Mauritius este una organizată de consultantul în turism Răzvan Pascu, iar din grup mai fac parte și alte vedete din România. Printre acestea se numără Dan Negru și soția sa, Codruța, precum și Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus.

Imediat după sosirea pe insulă, participanții au început să posteze imagini de pe plaje, din restaurante și din excursiile organizate, oferind urmăritorilor o privire asupra experiențelor trăite în una dintre cele mai apreciate destinații exotice ale momentului.

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