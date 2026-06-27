Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a publicat pe site-ul propriu situația proiectelor de reabilitare și modernizare a infrastructurii feroviare finanțate din fonduri externe nerambursabile, aferentă începutului lunii iunie 2026. Printre proiectele aflate în execuție se numără și modernizarea Magistralei 300 Cluj-Napoca – Oradea – granița cu Ungaria, un proiect cu o lungime totală de 166 de kilometri, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit termenelor contractuale, lucrările ar trebui finalizate până în august 2026.

Patru loturi, patru ritmuri diferite

Magistrala 300 are o lungime totală de 166,2 kilometri și este împărțită în patru loturi, fiecare gestionat de o altă asociere de constructori. La începutul lunii iunie 2026, stadiul lucrărilor raportat oficial de CFR arată astfel:

Lotul 1 Cluj-Napoca – Aghireș (30,41 km): Stadiu fizic de execuție de 62%, cu un avans de 1% față de luna mai. Valoarea lucrărilor este de 1,611 miliarde lei fără TVA. Lucrările au început pe 30 ianuarie 2023.

Lotul 2 Aghireș – Poieni (36,53 km): Stadiu fizic de execuție de 62,30%, un progres de 1,3% în ultima lună. Costurile se ridică la 1,535 miliarde lei fără TVA, iar lucrările au demarat pe 25 ianuarie 2023.

Lotul 3 Poieni – Aleșd(52,74 km): A înregistrat un progres zero față de luna precedentă, rămânând la 19,69%. Valoarea contractului este de 2,117 miliarde lei fără TVA. Lucrările au început pe 16 ianuarie 2023.

Lotul 4 Aleșd – granița cu Ungaria (46,744 km): Stadiu fizic de 42,10%, cu un avans de 1,10% într-o lună. Costul lucrărilor este de 2,416 miliarde lei fără TVA, iar lucrările au debutat pe 23 ianuarie 2023.

Deși datele oficiale indică un progres lent, există discrepanțe între acestea și cele comunicate de alte surse. Media9.ro notează că, în timp ce CFR raportează 19,69% pentru Lotul 3 și 42,10% pentru Lotul 4, un comunicat de presă al companiei susține că progresul ar fi de 26%, respectiv 48%. De asemenea, pentru loturile 1 și 2, secretarul de stat Horațiu Cosma a declarat că stadiul fizic este de aproape 70%, respectiv 67%, valori semnificativ mai mari decât cele publicate de CFR.

Investiția în cifre

Proiectul de electrificare și reabilitare a liniei Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are alocat un buget de 7,679 miliarde de lei fără TVA. Modernizarea include atât infrastructura feroviară, cât și modernizarea a 11 stații de cale ferată (printre care Cluj-Napoca, Oradea și Episcopia Bihor), 11 halte și 21 de puncte de oprire. După finalizare, trenurile ar trebui să circule cu o viteză maximă de 160 km/h pe anumite tronsoane.

În ciuda investiției uriașe și a termenului limită clar stabilit, ritmul actual al lucrărilor ridică semne de întrebare cu privire la finalizarea la timp a proiectului.

Media9.ro subliniază că, în acest ritm, este puțin probabil ca termenele să fie respectate, iar discrepanțele din datele oficiale nu fac decât să sporească incertitudinea.

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