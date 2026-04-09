În Vatra Dornei, utilajele de deszăpezire au ieșit pe șosele pentru a menține circulația în condiții de siguranță.

„Ninge în zona montană a județului Suceava, iar utilajele DRDP Iași sunt în acțiune cu lamă și material antiderapant. Carosabilul este umed pe fondul ninsorilor. Meteorologii au emis o nouă informare de intensificări ale vântului, precipitații mixte și ninsori în zonele montane, pentru estul, centrul și sudul țării. Circulați cu atenție și cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor!”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook Suceavalive.ro.

„Păcat că suntem așa departe de Vatra Dornei și nu ne putem bucura de frumusețea naturii”, a spus o utilizatoare.

„Cei care vin la Dorna să-și ia și schiurile! De Paști!”, a spus o altă utilizatoare.

O avertizare meteo de vreme rece, ploi, lapoviță și ninsori, valabilă începând de joi, 9 aprilie, a fost emisă astăzi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

„Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă”, anunță meteorologii, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

Avertizarea meteo ANM de vreme rece, ploi, lapoviță și ninsori este valabilă în intervalul joi, 9 aprilie, ora 10:00 – sâmbătă, 11 aprilie, ora 10:00, pentru mare parte din țară. Ploaie, lapoviță și ninsoare este prognozată mai ales în centrul, estul și sudul țării, iar temperaturile scad și va fi și vânt.

„Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3-6 cm”, se arată în avertizarea meteo ANM.





