Fenomen meteo rar: A nins în deșertul Atacama, cel mai uscat din lume

Pentru localnicii din El Salvador, oraș minier cu 9.000 de locuitori situat în centrul deșertului, evenimentul meteorologic înregistrat miercuri, 25 august, o ninsoare ca-n basme, a fost unul cu totul deosebit.

RT @Quicktake ICYMI: Snow blankets Chile's Atacama Desert, which is considered to be the driest desert in the world pic.twitter.com/vd692uUwpH — Keynode's TechTalk (@_techtalkng) August 27, 2021

Au exista și clipuri cu adevărat „istorice”, care înfățișau copii sud-americani ridicând oameni de zăpadă.

Meteorologul chilian Daniel Diaz a declarat, pentru Reuters, că este prima ninsoare „adevărată” pe care o vede în ultimii trei ani și că un astfel de fenomen meteorologic „este absolut neobișnuit pentru luna august”.

A rare snowfall surprised residents of El Salvador, a small town located in the Chilean desert of Atacama pic.twitter.com/cgrhCT2VvN — Reuters (@Reuters) August 27, 2021

Postul Canal 13 a prezentat imagini cu stadionul din El Salvador acoperit de zăpadă.

Iar fotbaliștii clubului Cobresal s-au bucurat ca niște tânci de antrenamentul din nea.

Potrivit autorităților chiliene, mai multe zone din deșert sunt acoperite de zăpadă și au făcut un apel la prudență pentru cei care parcurg șoseaua B-170.

Deșertul Atacama este considerat cel mai uscat deșert din lume, cu o medie de 12 până la 16 milimetri de ploaie pe an.

Se estimează că între anii 1570 şi 1971, în Atacama nu a fost nici măcar o ploaie semnificativă.

Foto: www.t13.cl

