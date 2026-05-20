20-05-2026

Rusia și China s-au angajat să adopte o politică externă independentă

Vladimir Putin a declarat că Rusia și China sunt hotărâte să urmeze politici externe independente și să joace un rol de stabilitate pe scena internațională.

20 mai - Ieri
20-05-2026

Declarațiile lui Vladimir Putin la finalul întâlnirii cu președintele Chinei

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să continue furnizarea de energie către China, subliniind că schimburile comerciale dintre cele două țări sunt protejate de influențe externe și de tendințele negative de pe piețele globale, potrivit BBC.

„Suntem gata să asigurăm livrări neîntrerupte de petrol și gaze către China”, a spus el.

20 mai - Ieri
20-05-2026

Ce a transmis Xi Jinping la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin

Relațiile dintre China și Rusia au atins „cel mai înalt nivel de parteneriat strategic cuprinzător”, a declarat președintele Xi Jinping.

El a subliniat că cele două țări se tratează reciproc cu respect și egalitate, iar legăturile bilaterale marchează „un nou punct de plecare”.

Xi a subliniat că China și Rusia trebuie să rămână „bastioane strategice” una pentru cealaltă și să mențină comunicarea la toate nivelurile.

Totodată, ambele națiuni ar trebui să combată „bullying-ul unilateral” și să își asume roluri de „mari puteri responsabile” pentru a proteja justiția internațională și a încuraja inovațiile tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, a mai precizat el.

20 mai - Ieri
20-05-2026

Xi și Putin semnează peste 20 de acorduri strategice

Președintele Chinei, Xi Jinping, și omologul său rus, Vladimir Putin, au semnat un acord pentru întărirea coordonării strategice și „aprofundarea cooperării de bună vecinătate și prietenie”. Potrivit presei străine, urmează să semneze peste 20 de documente privind comerțul și tehnologia.

20 mai - Ieri
20-05-2026

Întâlnirea în format extins dintre Vladimir Putin și Xi Jinping s-a încheiat

Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin au încheiat marți dimineață o reuniune extinsă alături de delegațiile lor, informează CCTV, citată de BBC.

Pe agenda liderului rus pentru restul zilei sunt incluse mai multe evenimente, conform Kremlinului și presei de stat ruse.

Putin și Xi vor semna declarații comune și alte acorduri bilaterale, după care vor participa la deschiderea unui proiect educațional comun.

Foto: Profimedia Images

Vizita se va încheia cu o întâlnire restrânsă la ceai, în cadrul căreia cei doi lideri vor aborda „probleme esențiale de pe agenda internațională”, potrivit unui consilier de la Kremlin, citat de sursa precizată mai sus.

20 mai - Ieri
20-05-2026

Ce spune presa rusă despre vizita lui Vladimir Putin în China

Rusia intensifică promovarea relației sale strategice cu China, prezentând-o drept mai solidă decât cea dintre SUA și Beijing.

Presa rusă a ironizat vizita lui Donald Trump în China, subliniind deficiențe diplomatice.

„În ceea ce privește realizările concrete, a fost un eșec… în ciuda faptului că americanii susțin contrariul”, afirmă Izvestia.

Komsomolskaya Pravda a criticat lipsa de înțelegere a culturii chineze de către Trump: „Diplomații ruși care îl însoțesc pe Vladimir Putin cunosc nuanțele etichetei chineze”.

Argumenty I Fakty a adăugat: „Beijingul îl primește pe liderul Rusiei ca pe un aliat și un partener de încredere. L-a primit pe liderul Americii ca pe un rival de la care nu știi la ce să te aștepți”.

20 mai - Ieri
20-05-2026

Putin spune că relațiile sunt la un „nivel fără precedent”, dar China este mai precaută în declarații

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului său chinez, Xi Jinping, că relațiile dintre Rusia și China au atins „un nivel fără precedent”.

În ciuda acestei afirmații, utilizată frecvent de oficialii ruși în trecut, Beijingul continuă să adopte un ton mai rezervat. Xi Jinping l-a numit pe Putin un „vechi prieten” și a descris relațiile dintre cele două țări drept „de neclintit”.

Liderul chinez, care preferă un discurs mai nuanțat, a subliniat angajamentul de a „promova cu fermitate dezvoltarea pe termen lung, sănătoasă și stabilă a legăturilor”, potrivit presei de stat chineze.

Pe fondul creșterii schimburilor comerciale bilaterale la un nivel record, Putin a îndemnat la intensificarea cooperării între cele două state și la consolidarea colaborării pe platforme internaționale, precum gruparea BRICS.

Xi a răspuns pozitiv, subliniind că „relațiile dintre China și Rusia au intrat într-o nouă etapă de progres sporit și dezvoltare mai rapidă”. Potrivit BBC, întâlnirea, descrisă drept „de format larg”, a fost marcată de un schimb de mesaje care reflectă o cooperare strategică tot mai strânsă între cele două state.

Putin a calificat parteneriatul ruso-chinez drept „exemplar” și a subliniat că obiectivul comun al acestuia este „bunăstarea Rusiei și a poporului chinez”.

Cu toate acestea, analizând retorica ambelor părți, devine evident că China, partenerul mai puternic din punct de vedere economic și diplomatic, preferă să își conserve avantajul, evitând declarațiile care ar putea să o angajeze în mod excesiv.

20 mai - Ieri
20-05-2026

Ce spune Xi Jinping despre războiul din Orientul Mijlociu

Președintele Chinei, Xi Jinping, avertizează că Orientul Mijlociu se află într-un „punct critic”, în tranziție de la război la pace, conform BBC. Liderul chinez subliniază că oprirea ostilităților este „imperativă”, iar reluarea conflictului ar fi „inacceptabilă”.

„Propunerea mea în patru puncte pentru menținerea și promovarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu își propune să consolideze consensul internațional și să contribuie la atenuarea tensiunilor, dezescaladarea conflictelor și promovarea păcii”, a declarat Xi, citat de Xinhua.

Planul său, prezentat luna trecută în cadrul unei întâlniri cu prințul moștenitor de Abu Dhabi, include coexistența pașnică, respectarea suveranității naționale, statul de drept internațional și o abordare coordonată a dezvoltării și securității, potrivit BBC.

20 mai - Ieri
20-05-2026

China și Rusia au prelungit Tratatul de bună vecinătate

China și Rusia au prelungit Tratatul de bună vecinătate și cooperare prietenoasă, conform relatărilor BBC și ale presei de stat chineze.

Documentul strategic, semnat în 2001 de Vladimir Putin și Jiang Zemin, stabilește cadrul pentru relații economice, diplomatice și militare între cele două țări.

Inițial valabil 20 de ani, tratatul a fost reînnoit în 2022 pentru încă 5 ani, iar acum a fost extins din nou. Foto: Profimedia Images

„Acest pact susține stabilitatea și cooperarea bilaterală”, menționează surse citate de BBC. Documentul include și acorduri de apărare comună.

20 mai - Ieri
20-05-2026

Vladimir Putin l-a invitat pe Xi Jinping în Rusia anul viitor

Vladimir Putin i-a transmis lui Xi Jinping invitația de a vizita Rusia anul viitor și a afirmat că relațiile dintre Moscova și Beijing contribuie la menținerea stabilității la nivel global. Ultima vizită a liderului chinez în Rusia a avut loc în mai anul trecut.

20 mai - Ieri
20-05-2026

Vladimir Putin susține că Rusia „rămâne un furnizor de energie de încredere”

Vladimir Putin a declarat că relațiile economice dintre Rusia și China continuă să evolueze pozitiv și susține că Moscova rămâne un „furnizor de energie de încredere” în contextul tensiunilor și crizei din Orientul Mijlociu.

Delegațiile Rusiei și Chinei au început discuțiile în cadrul întâlnirii desfășurate la Marea Sală a Poporului. În mesajul transmis la deschiderea reuniunii, Xi Jinping a afirmat că Beijingul și Moscova trebuie să continue să se sprijine reciproc în procesul de dezvoltare și consolidare a celor două state. La rândul său, Vladimir Putin a declarat că relațiile dintre Rusia și China au ajuns la un nivel fără precedent, potrivit BBC.

Foto: Profimedia Images

Președintele Chinei a salutat relația cu Rusia ca fiind un pilon de „calm în mijlocul haosului”

Președintele chinez Xi Jinping a salutat relațiile cu Rusia ca fiind un pilon de „calm în mijlocul haosului” în cadrul unei întâlniri cu omologul său rus, Vladimir Putin, desfășurată miercuri, la Beijing.

Cu doar câteva zile înainte, Xi l-a primit pe președintele american Donald Trump, marcând un moment important în politica externă a Chinei, potrivit CNN.

„Situația internațională este marcată de turbulențe și transformări interconectate, în timp ce curenți unilaterali hegemonici sunt în plină expansiune”, a declarat Xi în fața lui Putin, folosind limbajul obișnuit al Beijingului pentru a critica ceea ce consideră a fi excesele politicii externe americane.

Xi a subliniat necesitatea ca China și Rusia să își consolideze „coordonarea strategică cuprinzătoare”.

Vladimir Putin a fost primit la Marele Palat al Poporului

Vladimir Putin a fost întâmpinat miercuri dimineață în fața Marelui Palat al Poporului din Beijing cu onoruri de stat, într-o ceremonie similară celei oferite președintelui Trump cu câteva zile înainte.

Xi, alături de oficialii săi de rang înalt, l-a întâmpinat pe liderul rus, iar cei doi au asistat împreună la o salve de onoare, acompaniată de o fanfară militară.

Steagurile Rusiei și Chinei au fluturat în fundal, iar copii au agitat drapele și flori în onoarea celor doi lideri.

Întâlnirea dintre Putin și Xi Jinping are ca scop întărirea relațiilor dintre Rusia și China

Întâlnirile dintre cei doi lideri au avut ca scop întărirea parteneriatului „fără limite” dintre China și Rusia, dar și discutarea recentului turneu al președintelui Trump în Asia, precum și a războaielor din Ucraina și Iran.

Potrivit CNN, relația dintre Xi și Putin este sprijinită de o prietenie personală puternică, cei doi lideri întâlnindu-se de peste 40 de ori.

În plus, anul acesta marchează 25 de ani de la semnarea „Tratatului de bună vecinătate și cooperare prietenoasă” între cele două țări, un acord care a rezolvat conflictele de frontieră și a deschis calea unei perioade de colaborare mai strânse.

Vladimir Putin efectuează a 25-a vizită în China

Întâlnirea dintre cei doi lideri coincide cu vizita oficială a lui Putin în Capitala chineză, care durează aproximativ 24 de ore.

Liderul rus a efectuat a 25-a sa vizită oficială în China în cei 25 de ani de când este la conducere. În această perioadă, relațiile dintre Moscova și Beijing s-au întărit substanțial, atât pe plan diplomatic, cât și economic și de securitate.

