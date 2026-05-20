Mult a fost, însă puțin a mai rămas, iar rândurile încep să se strângă. Marea Finală se apropie și numai un singur concurent va putea ridica trofeul Chefi la cuțite.

În urma battle-ului, trei echipe au intrat la duelul individual. Este vorba despre echipele bordo, verde și bej. Concurenții s-au luptat din răsputeri să își păstreze locul în concurs, însă, din păcate, doi dintre ei au fost eliminați.

Este vorba despre Florinel Ungureanu, din echipa bordo, și Florin Stamin, concurent al echipei verzi. Florinel Ungureanu și Florin Stamin sunt doi dintre cei mai iubiți concurenți din istoria emisiunii.

„Eu i-am zis: «Nu mai aveți nicio amuletă care să mă salveze?». Le-am promis copiilor mei că nu mai plâng și vreau să mă vadă că mă duc acasă cu capul sus. Vă mulțumesc frumos, vă iubesc și atât a fost să fie. Dacă atât a vrut Dumnezeu să fiu aici, eu nu pot să mă împotrivesc. Sunt mândru de mine. Am învățat atâtea, am cunoscut oameni frumoși”, a spus Florinel Ungureanu, la Chefi la cuțite.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Sunt fericit că ai ajuns până aici. Și tu trebuie să fii fericit. Pleci acasă cu capul sus. Ursulețule, dacă amuleta mea te-a mai ținut o zi, eu sunt fericit. Mă doare sufletul. Ne-am afecționat”, a adăugat chef Richard Abou Zaki.

„Nu aș vrea să vorbesc despre mâncarea ta de azi. Nu are niciun rost. Ai avut un parcurs mult prea frumos. Ești o persoană cum nu mi-am imaginat. Chiar dacă pleci acasă, vreau să pleci acasă cu o experiență frumoasă. Astăzi ne pleacă cei mai simpatici concurenți”, a declarat Alexandru Sautner.

Florin Stamin a explicat că le mulțumește tuturor pentru tot ce a trăit la Chefi la cuțite. „Vă mulțumesc tuturor. Sunteți niște chefi minunați, niște prieteni. Îmi văd lungul nasului, eu sunt amator. Este un show spectaculos, din toate punctele de vedere. Dar, până la urmă, cei buni trebuie să rămână în concurs”, a dezvăluit Florin Stamin.