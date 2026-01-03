Noi alerte ANM cod galben de vreme rea până luni seară: zonele în care se anunță ninsori abundente, polei şi viscol

Se va depune strat consistent de zăpadă

Avertizarea ANM este valabilă până luni, la ora 20.00: „Temporar vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum şi în Transilvania şi în Maramureş vor predomina lapoviţa şi ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm”.

Sunt așteptate precipitaţii mixte în Banat, Oltenia, Muntenia şi pe arii restrânse în Crişana, Moldova şi Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local şi temporar viscolind ninsoarea.

Totodată, meteorologii avertizează că până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate.

Vântul puternic spulberă zăpada

Pentru ziua de sâmbătă, ANM a emis o avertizare cod galben.

Alertă cod galben de vreme rea. Foto: meteoromania.ro.

„Local în Carpaţii Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h. Temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, au transmis meteorologii.

Perioade cu intensificări ale vântului vor fi şi pe litoral, cu viteze de 50…60 km/h.

Ninsori în mai multe regiuni

O altă avertizare cod galben vizează intervalul 03 ianuarie, ora 22:00 – 05 ianuarie, ora 20:00.

„În intervalul menţionat, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei şi în Carpaţii Meridionali şi Occidentali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 30…50 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30…40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10…25 cm”, este textul avertizării.

Alertă cod galben de vreme rea. Foto: meteoromania.ro.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie – 1 februarie 2026. Potrivit specialiștilor, prima săptămână aduce un val de aer rece și ninsori în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, în timp ce în sud-est, temperaturile vor fi uşor mai ridicate.



