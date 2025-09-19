De ce nu este apă caldă în București. Explicațiile lui Stelian Bujduveanu, primar interimar

Prezent la Impact Bucharest 2025, Bujduveanu a răspuns câtorva întrebări puse de jurnalistul Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea. El a explicat că lipsa apei calde din Capitală este cauzată și de faptul că banii obținuți de o companie aflată la Ministerul Energiei din vânzarea de agent termic și energie electrică nu au fost reinvestiți în rețeaua Capitalei.

„Bucureștenii n-au avut apă caldă de zeci de ani de zile pentru că acea companie care se află la Ministerul Energiei produce bani din vânzarea de agent termic și de apă caldă și căldură de pe spatele bucureștenilor și face bani din vânzarea de energie electrică. Dacă acei bani s-ar fi investit în București în ultimii 20-30 de ani, astăzi Bucureștiul n-ar mai fi avut probleme cu apa caldă”, a spus Bujduveanu.

Soluția propusă este ca CET-urile să treacă în proprietatea Primăriei Capitalei, pentru a putea finanța modernizarea conductelor și a infrastructurii. „De aceea, miza noastră, cea mai mare a acestui oraș și am discutat cu toți primarii de sector și am agreat inclusiv cu Guvernul României, e că acele CET-uri trebuie să ajungă în proprietatea municipiului București pentru a putea să finanțăm aceste investiții în infrastructura fie de țevi fie de infrastructură rutieră care e o altă problemă a orașului”, a precizat primarul interimar.

În paralel, se ia în calcul valorificarea potențialului geotermal din zona nord-vestică și din afara orașului, unde temperaturile apei ajung la 70-80°C, printr-un proiect hibrid care să reducă dependența și costurile gazului.

„Zona de nord-nord-vest stă pe o pânză de apă geotermală de sute de grade. Suntem la curent cu potențialul geotermalului. Există un potențial foarte mare în zona de expoziție unde avem și un CET al municipului București, o centrală mai mică. Potențialul cel mai mare se află în afara Bucureștiului unde temperaturile cresc la 70-80 de grade. În București temperatura este la 40-60 de grade din datele noastre pe care le avem. Nu de ajuns de mult ca să încălzească apa, dar se poate utiliza și lucrăm la un proiect hibrid în care să aducem apă la o anumită temperatură pentru ca costul din gaz să fie mult mai scăzut”, a punctat Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu este primar interimar al Capitalei după ce Nicușor Dan a fost ales în mai 2025 președintele României. Potrivit informațiilor Libertatea, care a publicat știrea în premieră în luna august, alegerile la PMB nu vor fi organizate în acest an.

