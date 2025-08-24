Noi detalii în cazul accidentului din Munții Făgăraș, unde 4 tineri au murit: „Nu poți să urci cu un Logan”

Noi detalii despre accidentul cumplit din Munții Făgăraș

O tragedie cumplită a avut loc în Munții Făgăraș. Patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea se află în stare gravă după ce mașina de teren în care se aflau s-a prăbușit într-o râpă. Grupul ar fi dorit să vadă răsăritul de pe creste, însă destinul a avut un alt plan pentru ei.

Accidentul s-a produs în zona Colții Caprei – Portăreasa, după ce șoferul a pierdut controlul vehiculului pe traseul accidentat. Mașina s-a răsturnat, căzând sute de metri în prăpastie.

Ce spun martorii și localnicii

Accidentul a șocat o țară întreagă, iar martorii fac dezvăluiri cutremurătoare. Locuitorii din zonă au fost uimiți că tinerii au încercat să urce cu mașina în vârful muntelui.

„Până aici sus a venit, eşti nebun?”, a spus unul dintre martori pentru Observatornews.ro.

„Se ajunge bine, dar e o râpă în stânga”, a mai explicat un localnic.

„Niciodată nu am parcurs traseul, ideea că nu ai mașină cu ce să urci aici și nu poți să urci cu un Logan. Este destul de periculos”, a mai spus unul dintre martori.

Șoferul ar fi pierdut controlul volanului, iar astfel au ajuns să se răstoarne cu mașina în prăpastie, căzând aproximativ 300 de metri, după cum a povestit un alt martor.

„În jur de 300 de metri (n.r. au căzut). Decât unul singur trăieşte din cinci”, a mai spus unul dintre martori.

Operațiunea de salvare

Alerta a fost dată cu întârziere, după ce doi culegători de ciuperci au auzit strigătele uneia dintre victime. Salvatorii au întâmpinat dificultăți în accesarea zonei, având în vedere adâncimea râpei în care căzuse autoturismul.

Echipaje ale ISU Argeș, Serviciului de Ambulanță Județean, elicopterul POA Brașov, salvamontiști, polițiști și jandarmi au intervenit la locul incidentului. Ajunși la fața locului, salvatorii au găsit cinci victime: patru decedate, doi bărbați și două femei, și un tânăr bărbat de aproximativ 23 de ani, grav rănit, dar în viață.

Salvatorii în timp ce pun pe targă singurul supravițuitor al accidentului din Munții Făgăraș. Foto: ISU Argeș

O singură persoană a supraviețuit accidentului

Singurul supraviețuitor a fost transportat cu elicopterul la Spitalul din Brașov. Salvatorii au făcut eforturi să-l ajute până la sosirea elicopterului.

„Din păcate, sunt patru morţi şi un rănit grav. A fost trimis şi un elicoper pentru preluarea rănitului. Din primele informaţii, am înţeles că este vorba despre un accident de maşină, posibil un autovehicul off-road”, a spus Raed Arafat, sâmbătă seara.

Un salvator a relatat: „Am ajutat să tragem de sfoară să-l urcăm cu targa. L-am urcat sus ca să vină elicopterul să-l ridice. Este conştient. Era în şoc hipotermic”.

Poliția a deschis o anchetă pentru a determina cauzele exacte ale accidentului. Se ia în considerare ipoteza condițiilor meteorologice nefavorabile. Foto: ISU Arges

Anchetă după accidentul cumplit din Munții Făgăraș

Poliția a deschis o anchetă pentru a determina cauzele exacte ale accidentului. Se ia în considerare ipoteza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Victimele, originare din zonă, cunoșteau traseul montan și foloseau o mașină de teren adecvată. Tragedia subliniază importanța precauției extreme în zonele montane, chiar și pentru cei familiarizați cu terenul.

