ISU Argeş a fost alertat despre posibilitatea unor victime multiple. Echipajele de intervenţie au fost nevoite să folosească vehicule de teren pentru a ajunge la locul accidentului.

La locul incidentului au fost trimise echipaje ale ISU Argeș, Serviciului de Ambulanță Județean, elicopterul POA Brașov, echipe ale Salvamontului, precum și forțe din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean și Inspectoratului de Jandarmi Județean.

La faţa locului, salvatorii au descoperit cinci victime. Patru persoane – doi bărbaţi şi două femei – au fost găsite decedate. A cincea victimă, un bărbat de aproximativ 23 de ani, a fost găsită în viaţă, dar grav rănită.

Echipele medicale acordă îngrijiri supravieţuitorului, în aşteptarea unui elicopter SMURD pentru transport. O echipă mixtă de salvare, formată din pompieri, poliţişti şi salvamontişti, acţionează în zonă.

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a oferit detalii: „Din păcate, sunt patru morţi şi un rănit grav. A fost trimis şi un elicoper pentru preluarea rănitului”. Arafat a adăugat: „Din primele informaţii, am înţeles că este vorba despre un accident de maşină, posibil un autovehicul off-road”.

Poliţia continuă investigaţiile la locul accidentului pentru a identifica victimele şi a stabili circumstanţele exacte ale evenimentului. Detaliile preliminare sugerează că vehiculul implicat ar putea fi un autovehicul off-road.

