Bărbatul condamnat la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor stătea de 15 ani pe străzi și n-a fost audiat în instanță

Pe data de 10 decembrie, Matei Strugurel, un bărbat în vârstă de 36 de ani din județul Buzău, a fost condamnat la un an de închisoare cu executare de către Judecătoria Buzău pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. Acesta poate face apel în termen de 10 zile de la comunicarea soluției.



Dacă decizia rămâne definitivă, Strugurel va face închisoare.



În ziua de 19 aprilie, Strugurel a fost adus cu o Ambulanță la Spitalul Județean de Urgență Buzău, pentru că se simțea foarte rău, spune pentru Libertatea Adriana Bunilă, purtătorul de cuvânt al SJU Buzău.



„Este un caz social. Acesta nu are familie și nu are o locuință stabilă. Am înțeles că ar avea în Râmnicu Sărat o improvizație (de locuință, n.r.)”, adaugă purtătorul de cuvânt.

Bărbatul a fost internat în aceeași seară în Secția de Pneumologie, o aripă exterioară a spitalului, cu suspiciune de TBC și de Covid-19.



La momentul respectiv, pacienții suspecți de Covid-19 erau cazați într-un pavilion separat, până la aflarea rezultatelor. În fiecare salon stătea un singur pacient. Strugurel a rămas, prin urmare, singur în salon în seara dintre 19 și 20 aprilie.



A doua zi, pe la ora prânzului, bărbatul a părăsit spitalul, înainte să îi sosească rezultatul testului pentru Covid-19. „Nu știm ce l-a determinat să fugă”, precizează purtătorul de cuvânt.



„Noi, conform procedurii, am anunțat imediat poliția și direcția de sănătate publică, căci ăsta este protocolul”, adaugă Bunilă.



Polițiștii l-au găsit în aceeași zi, câteva ore mai târziu, în apropiere de satul Gara Bobocu, din comuna Cochirleanca, la 16 km distanță de orașul Buzău.



Strugurel mergea pe jos spre Grebănu, o comună din apropiere, unde își are domiciliul din buletin și unde locuiește familia lui, cu care nu are însă o relație apropiată.



Polițiștii l-au dus înapoi la spital. Testul pentru infecția cu noul coronavirus i-a ieșit negativ, însă s-a confirmat suspiciunea de TBC. Strugurel a rămas internat două luni, până în iunie.



A doua zi după fuga lui, pe 21 aprilie, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect comiterea infracțiunii de „Zădărnicirea combaterii bolilor”, prevăzută de art. 352 alin. 1 Cod penal.



Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, prevede alineatul 1 articolul 352 din Noul Cod Penal.



„Este o infracțiune nou-introdusă, iar lumea nu știe de ea”, explică pentru Libertatea un avocat specializat în drepturile omului.



Articolul 352, alineatul 1, a fost modificat de Ordonanța de Urgență nr. 28 din 18 martie 2020. Anterior, infracțiunea respectivă se pedepsea cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, doar dacă nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli.



Când Strugurel a fugit din spital, modificarea legislativă avea aproape o lună vechime.

„Știa omul acesta că s-a schimbat Codul Penal prin OUG cu o lună înainte? Să fim serioși”, spune avocatul.



Ziarul a întrebat la Judecătoria Buzău dacă Strugurel a avut desemnat un avocat din oficiu.



„Nu pot să discut o hotărâre nedefinitivă și nemotivată a unui coleg”, precizează pentru Libertatea judecătorul Ștefan Boroș, purtătorul de cuvânt al Judecătoriei Buzău.



„Dacă pedeapsa e sub 5 ani, nu se cheamă avocatul, decât dacă există anumite criterii. (…) Avocatul din oficiu nu poate suplini acordul dumnealui (al inculpatului, n.r.)”, adaugă Boroș.



Codul de Procedură Penală prevede asistența juridică obligatorie pentru infracțiuni cu pedepse mai mari de 5 ani. Infracțiunea pentru care a fost condamnat Strugurel nu se încadrează însă aici, pedeapsa fiind de la 6 luni la 3 ani sau amendă.



Cel mai probabil, bărbatul nu a avut avocat din oficiu, explică pentru Libertatea avocatul specializat în drepturile omului. În minutele de pe portalul instanțelor de judecată se face, de regulă, referire și la plata avocatului din oficiu într-un dosar. În cazul lui Strugurel, nu apare nicio astfel de referire.



„Acesta nu s-a prezentat (la instanță, n.r.), deși s-a dat mandat de aducere”, continuă purtătorul de cuvânt al Judecătoriei Buzău.



„Pentru că nu s-a prezentat, nu s-a putut lua acordul pentru munca în folosul comunității, iar munca neremunerată în folosul comunității este o condiție pentru a i se aplica, dacă este găsit vinovat, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea. Dacă nu, instanțele sunt obligate cu executare”, spune judecătorul Boroș.



Exista însă și variantă achitării, precizează avocatul specializat în drepturile omului.



„La instanță nu am reușit să dăm de el. (…) Se pare că a mai locuit pe la concubine, în altă parte”, menționează procurorul Cristina Roșu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.



Citațiile pentru tribunal sunt trimise la adresa din domiciliu. Dar Strugurel nu locuia la adresa din buletin. Nu avea nici măcar o locuință stabilă. Nu avea cum să fie găsit.



În ianuarie anul acesta, Strugurel a postat pe YouTube un video filmat de el în primăria din Râmnicu Sărat. S-a dus să ceară o locuință socială.

– Am venit să cer ajutor pe timp de iarnă, a spus bărbatul. Le-a povestit funcționarilor că a crescut la casa de copii și stă de 15 ani pe stradă.

– Domiciliul dumneavoastră este în Grebănu. Trebuie să solicitați casă socială de la Greabănu, i-a răspuns un angajat, iritat că bărbatul filma.

– Am solicitat de atâta timp. Nu se poate așa ceva, a zis Strugurel.

„Nu am fost avuți, nu am fost bogați, nu am avut părinți în situația în care trebuia să o avem și am venit aici să ne dați un ajutor. E pe timp de iarnă!”, a implorat bărbatul.