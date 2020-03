De Cătălin Schipor,

Bărbatul infectat are 52 de ani şi susţine că nu a fost plecat în afara ţării şi nici nu a intrat în contact cu vreo persoană sosită din zonele de focar. Situaţia este însă cu atât mai delicată cu cât el este cadru medical, iar acum se întocmesc liste cu persoanele cu care el a intrat în contact în ultimele zile şi pe care le-ar fi putut infecta.

Pacientul este acum internat la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța.

„În perioada 29 februarie -1 martie a fost plecat la Piatra Neamţ, prin urmare am luat legătura şi am informat prefectul. A fost însoţit de fiica lui care locuieşte în Ilfov. Am luat legătura şi cu prefectul de Ilfov. Pe 2 martie, a fost în concediu, iar pe 3 şi 4 martie a fost la munca. Pe 5 a plecat acasă, iar pe 6,7 şi 8 martie a stat acasă. Pe 9 martie s-a dus la Spitalul de Boli Infecţioase, pe 10 a mers la Urgenţă, iar pe 11 i s-a recomandat un computer tomograf şi i-au fost recoltate probe de sânge. Apoi a mers din nou la Urgenţă, pentru computer tomograf, după care a revenit la Spitalul de Boli Infecţioase şi a rămas acolo. Azi (miercuri, 11 martie –n.r.) a sosit rezultatul”, a explicat prefectul George Niculescu.

„Din datele pe care le avem, pacientul nu are nici un fel de contact cu persoane care să vină din zonele carantinate din Italia (…) Am demarat ancheta. Încercăm să identificăm contacţii. A fost doar două zile la serviciu. Singura colectivitate în care a fost – a fost în Piatra Neamţ. Am identificat locaţia, am transmis colegilor de la Direcţia de Sănătate Piatra Neamţ să demareze şi ei ancheta. Şi am anunţat şi la Ilfov datele pentru fiica dânsului”, a precizat Cristina Schipor, directorul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică din Constanţa.

În ceea ce privește „repatrierea“ românilor din zonele afectate, autoritățile spun că sunt pregătite.

“Avem şi oameni din judeţul Constanţa care vin acasă. 14 vor fi carantinate aici (în judeţul Constanţa, în cele 3 centre de carantină – n.r.). Noi, de când a început aceasta perioadă, am lucrat la circuite separate, cu triaje separate, ca să preîntâmpinăm aceste probleme. Nimeni nu se aştepta la aşa ceva, pentru că persoana în cauză nu a fost plecată în afară. Nu ne explicăm ce s-a întâmplat. Vom încerca să identificăm persoanele care au intrat în contact cu el, pacienţi colegi”, a precizat Schipor.

La rândul său, managerul Spitalului Judeţean Constanţa, Cătălin Grasa a declarat după şedinţa care s-a încheiat miercuri la miezul nopţii: „Noi, de la 20.30 am început dezinfecţia la UPU, Camera de Resuscitare, am cotinuat cu holurile şi apoi Camera de Imagistică, lucru care se va repeta şi de dimineaţă şi, de asemenea, aceste măsuri vor continua pe secţiile afectate. Aşteptăm ancheta. Se fac liste cu pacienţii şi personalul care a fost în contact cu el ca să fie testate şi să se supună regulilor de la această oră”.

