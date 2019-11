De Adrian Ilie,

Lavinia Coțofană, a estimat la 15-20 de milioane de euro pagubele provocate de fraudele comise la Spitalul Gomoiu. Invitată în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, Coțofană a afirmat că circumstanțele în care au avut loc fraudele, precum și reacția unor oficiali la plângerea penală depusă de ea o fac să creadă că este vorba de un grup infracțional organizat.

”Convingerea mea e că vorbim de un grup infracțional organizat. Îmi asum ce spun (…) La un calcul preliminar, atât cât am avut acces la documente, s-au furat 15-20 de milioane de euro, iar în acest moment litigiul care se judecă pe rolul Tribunalului e un proces simulat, în care noi trebuia să pierdem. Va fi pierdut probabil după revocarea mea. Bănuiesc că rolul meu era să pierd acest proces și nu mi-am înțeles rolul”, a declarat Lavinia Coțofană.

De asemenea, ea a afirmat că angajările la ASSMB se fac în baza relațiilor, iar salariile depășesc în anumite cazuri limita legală.

Un exemplu este cel al directorului medical al ASSMB, Turkes Ablachim, pe care o descrie ca o apropiată a Gabrielei Firea. ”Am primit sub nas să semnez o delegare în urma detașării pe funcția de director medical a dnei Turkes. Am cerut actele care stau în baza ei. Am primi explicația: ”Este pentru doamna Turkes, ce nu înțelegi să semnezi?” Am insistat că vreau actele. Am primit o altă decizie în care apar și drepturile ei salariale, 25.466 lei, în condițiile în care grila ASSMB este la 13.000 de lei. Maximul pentru un doctor este 15.000”, a declarat Coțofană precizând că a fost demisă fără să-și dea acordul pentru delegarea lui Turkes.



