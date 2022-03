Noi imagini cu distrugerea celui mai mare avion din lume. Ce a mai rămas din Antonov-225 Mriya după atacul rusesc

Oficialii din Ucraina au anunțat duminică că Antonov-225 Mriya a fost distrus lângă Kiev, fără să ofere însă prea multe informații sau să publice imagini cu starea avionului în urma atacului.

În urmă cu o zi, pe mai multe conturi de socializare ucrainene s-a viralizat o filmare care părea să surprindă cel mai mare avion din lume în flăcări și o parte a hangarului avariat unde era staționat avionul. Imaginile nu fuseseră însă verificare și nici confirmate la acel moment de oficialii ucraineni.

Acum, noi imagini apărute pe rețelele de socializare lasă tot mai puțin loc de interpretare. În imaginile publicate pe Twitter, se vede o aeronavă distrusă, având steagul ucrainean pe bot și în dreptul căruia scrie Antonov-225.

De asemenea, reporteri aflați vineri pe aerodromul Antonov din Hostomel, lângă Kiev – locul unde ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, anunțase săptămâna trecută că cel mai mare avion din lume a fost distrus de armata rusă – prezintă imagini cu ceea ce se poate confirma ca fiind aeronava Antonov-225 Mriya distrusă complet.

Antonov An-225 Mriya the Largest Cargo Plane in History and a Ukrainian Icon, Confirmed destroyed by Russian Ballistic Missile Strike on Hostomel’ Airport by Russian State Media.

Today is a Sad Day for Aviation. pic.twitter.com/HJaQDojqpL