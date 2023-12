„Vodcă, femei, dans”, scrie presa de la Viena. Strache s-a răsfățat cu mai multe băuturi. Într-o filmare, fostul lider FPÖ se întreține cu câteva tinere și dansează. Pe masa la care se afla HC Strache sunt sticle de vodcă și băuturi energizante.

Starea de spirit pare relaxată, puțin „prea relaxată”, pentru că Strache a adormit în separeul VIP, chiar lângă ringul de dans.

După ce mai mulți dintre cei prezenți în discotecă au început să-l filmeze, agenții de securitate au decis să-l trezească. Dar el reacționat confuz. În loc să se îndrepte spre ieșire, a încercat să atace bărbații din jurul lui. Nimeni nu a fost rănit grav în incident și nu au existat plângeri la poliție.

„Am ațipit liniștit în zona VIP a unui club vienez, după o petrecere de Crăciun. I se poate întâmpla oricui, sunt om”, a reacționat fostul vicecancelar, într-o postare pe Facebook. „Apoi am fost trezit de agenții de securitate. Am fost iritat inițial, dar am fost însoțit, fără bătaie, în afara localului și am ajuns acasă cu taxiul. Toate celelalte ingrediente media au fost inventate pentru a genera titluri pe seama mea”, a spus HC Strache.

Fostul politician lucrează în calitate de consultant în management. A fost lider al FPÖ (Partidul Libertății din Austria, 2005-2019), deputat în Landtagul Vienei (1996-2006) și în Consiliul Național (2006-2018). A fost vicecancelar al Austriei (2017-2019).

În 2019, el a demisionat din toate funcțiile politice, după ce a devenit public faptul că în campania electorală a promis unei pretinse femei de afaceri din Rusia acordarea de contracte de infrastructură în schimbul unor donații.

