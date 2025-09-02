Cu puțin timp înainte de tragedie, educatoarea pierduse și o fetiță de un an și câteva luni, potrivit Opinia Timișoarei. Micuța a fost găsită plângând în curtea comună a unei creșe și a unui restaurant.

Educatoarea, care era și administratoarea Centrului Educaţional din Timişoara, unde copilul de un an şi opt luni a murit, a fost reţinută. Femeia, în vârstă de 33 de ani, este acuzată de ucidere din culpă.

„În urma probatoriului administrat în cauză de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, a fost reţinută o femeie de 33 de ani, administratoarea Centrului Educaţional, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Timiş.

Educatoarea trebuia să supravegheze 11 copii care se jucau în grădina restaurantului din vecinătatea creșei, care le-a permis acestora să folosească spațiul. Femeia ar fi mers să-și facă o cafea, lăsând o îngrijitoare să aibă grijă de ei.

Când a vrut să îi aducă înapoi pe copii în creșă, educatoarea și-a dat seama că lipsesc o fetiță și un băiețel. Pe micuța de 1 an și câteva luni au găsit-o plângând în dreptul porții, iar pe băiețel înecat în lacul artificial.

La fața locului a fost chemată ambulanţa. Cu toate acestea, în urma manevrelor de resuscitare făcute de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului.

După ore bune de audieri, administratoarea centrului Educațional, în care s-a petrecut tragedia, a fost reţinută pentru 24 de ore. Ea a ieșit din secția de poliție încătuşată şi cu lacrimi în ochi, refuzând să facă vreo declaratie.

Educatoarea va fi prezentată, marți, judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Clubul la care erau aduși copiiii nu este considerat, din punct de vedere legal, o instituție de învățământ, însă are un program similar unei creșe.



