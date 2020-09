Arestările s-au produs în urma ciocnirilor dintre manifestanți și forțele de ordine. Protestatarii au aruncat ”mai multe bombe de foc” asupra ofițerilor, potrivit CNN.

În urma incidentelor, mai mulți ofițeri și soldați detașați în stradă au fost răniți. Poliția a folosit gaze lacrimogene și alte muniții de control al maselor, în timpul protestelor.

Unul dintre proiectilele aruncate de manifestanți a incendiat un bărbat, care a fost transportat de urgență la spital, a precizat poliția.

A man just got lit on fire. Chaotic night in Portland already #PortlandRiots #Portland pic.twitter.com/iWOP0is6MQ