Regulamentul Sanitar Internaţional revizuit, intrat în vigoare vineri, 19 septembrie, oferă OMS posibilitatea de a declara un nou nivel maxim de alertă – „urgenţa pandemică” – menit să încurajeze statele să ia măsuri rapide de protecţie împotriva bolilor cu potenţial periculos.

Această alertă poate fi instituită atunci când apare un virus capabil să se răspândească peste graniţe, când există riscul ca sistemele de sănătate să fie copleşite, când pot apărea consecinţe sociale şi economice grave sau când este necesară o reacţie internaţională coordonată.

Noile norme impun şi obligaţia statelor de a-şi dezvolta capacitatea de detectare, monitorizare şi combatere rapidă a agenţilor patogeni încă din fazele incipiente. În plus, ţările vor trebui să desemneze o autoritate naţională specială, cu sprijinul unui comitet OMS, care să coordoneze aceste acţiuni.

Printre cerinţe se numără şi abilitatea de a gestiona răspândirea informaţiilor false legate de boli sau măsuri de protecţie.

OMS precizează că, şi în baza acestor noi reguli, rolul său rămâne limitat la emiterea de recomandări, fără a putea impune obligativitatea vaccinării, închiderea frontierelor sau declararea stării de urgenţă la nivel naţional.

Totodată, la începutul acestui an, peste 190 de state membre OMS au adoptat un tratat global privind pandemiile, care prevede o mai bună pregătire pentru crize sanitare şi asigurarea unei distribuţii echitabile a resurselor şi vaccinurilor la nivel mondial.

