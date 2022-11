Nicolae Ciucă a declarat, la finalul ședinței din Parlament, că persoanele care primesc facturile de curent cu întârziere ar putea plăti suma eşalonat.

„Pentru furnizorii care nu au fost în măsură să trimită, să transmită facturile la timp, este absolut anormal ca orice consumator final să primească factura după cinci luni sau şase luni şi să plătească întreaga sumă. Ca atare, am solicitat ca acea sumă să fie eşalonată, astfel încât cetăţenii să poată să îşi plătească factura”, a spus premierul.

Potrivit surselor Hotnews, au fost agreate următoarele amendamente la Ordonanța 119/2022 pentru energie:

plafonarea prețului la 0,68 lei/kWh pentru familiile monoparentale, pentru familiile cu trei copii și pentru bolnavii care folosesc aparate medicale.

spitalele, bisericile, întreprinderile mici, companiile de transport și cele de utilități, precum și industria farma vor plăti 1 leu/kWh.

Plafoanele convenite pentru consumatorii casnici arată astfel:

sub 100 kWh pe lună – tarif de 0,68 lei/kWh – preț factură aprox. 70 lei;

între 100 kWh și 255 kWh pe lună – tarif de 0,8 lei/kWh – preț factură aprox. 200 lei;

peste 255 kWh până la 300 kWh pe lună – tarif de 1,3 leu/kWh – preț factură aprox. 260 lei.

Recomandări IGSU confirmă într-un răspuns pentru Libertatea că barocamerele de 5 milioane de euro nu au tratat niciun pacient în 4 ani

„Este foarte limpede că tot ceea ce am discutat şi am stabilit prin ordonanţă, ultima ordonanţă, se va aplica. Este o ordonanţă pe care am gândit-o astfel încât să putem să venim în sprijinul românilor şi al economiei, iar chestiunile care mai erau de amendat în Parlament sunt cele prin care vom regla acele chestiuni cu serviciile publice, astfel încât să poată să beneficieze de preţul stabilit pentru 1 leu”, a spus Nicolae Ciucă la Parlament, potrivit News.ro.

Premierul a spus că încă nu s-a discutat despre introducerea aeroporturilor în categoria de plafonare.

Guvernul a adoptat vineri o nouă ordonanță de urgență în energie, prin care a introdus un preț plafonat la energie electrică de 1,3 lei/kWh, valabil atât pentru marii consumatori, cât și pentru cei care consumă peste 255 kWh. Parlamentul este cel care va da forma finală a legii.

Ai sesizat o eroare? Ne poți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Șocant ce a urmat

Playtech.ro Un apropiat a rupt tăcerea despre VIITORUL SOŢ al Simonei Halep! 'Nu e român!'. Cine a dat-o de gol pe sportivă

Viva.ro Drama înfiorătoare a unei mari actrițe din România! A fost otrăvită chiar de mama soțului ei

Observatornews.ro O româncă, martoră la tragedia din Istanbul, a povestit în exclusivitate clipele de groază pe care le-a trăit. Narcisa a scăpat cu viaţă ca prin minune

Știrileprotv.ro Bărbatul care a violat două fetițe spune că a avut „oarecum” acordul lor. Cum a cunoscut-o pe mama lor

FANATIK.RO Ce a pățit o femeie după ce a ieșit de trei ori cu un bărbat pe care l-a cunoscut pe Tinder: “Era mai în vârstă”

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 14 noiembrie 2022. Berbecii au de ales între a se pune de-a curmezișul în fața planurilor celorlalți și a-i lăsa în pace, să-și vadă de-ale lor