Produse din plastic interzise de UE din 2030

Conform noilor reglementări, vor fi interzise ambalajele din plastic folosite pentru o singură porție în restaurantele din Uniunea Europeană. În această categorie intră pliculețele pentru condimente precum sare, zahăr sau piper, dar și sticluțele de șampon sau loțiune oferite în hoteluri.

Totuși, reglementarea nu se aplică în cazul produselor take-away, drive-in sau salatelor din supermarketuri. În spitale și cămine de bătrâni, utilizarea acestora va fi permisă din motive de igienă.

De ce a decis UE să interzică pliculețele din plastic

Scopul principal la UE este reducerea semnificativă a cantității de deșeuri din plastic. Ambalajele pentru porții mici generează un volum mare de gunoi, dificil de reciclat și nociv pentru mediu. Într-un efort anterior, UE a implementat în 2021 Directiva EU 2019/904, interzicând tacâmurile, farfuriile și paiele din plastic. Alternativele au inclus materiale precum hârtia, cartonul sau aluminiul.

Totuși, organizațiile de mediu au criticat implementarea neuniformă a acestei directive în unele state membre, potrivit unui articol al publicației elvețiene Blick, parte a Ringier Media International.

Alte reguli UE care interzic produsele din plastic

În ultimii ani, Uniunea Europeană a adoptat o serie de reglementări ambițioase pentru a combate poluarea cu plastic, trecând de la interzicerea obiectelor de unică folosință la reguli stricte privind ambalajele și microplasticul.

Iată principalele directive și schimbări legislative:

1. Directiva privind plasticul de unică folosință (SUP – 2019/904)

Aceasta este cea mai cunoscută măsură, intrată în vigoare pe deplin în iulie 2021. Ea a interzis introducerea pe piață a produselor pentru care există alternative accesibile din materiale sustenabile.

Obiecte interzise: Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare), farfurii, paie, agitatoare pentru băuturi, bețișoare de urechi și bețișoare pentru baloane.

Polistiren expandat: Au fost interzise recipientele pentru alimente și băuturi (pahare, cutii de tip fast-food) fabricate din polistiren expandat.

Plastic oxodegradabil: Toate produsele fabricate din acest tip de plastic (care se dezintegrează în microparticule sub acțiunea luminii/căldurii) au fost scoase de pe piață.

2. Noul Regulament privind ambalajele (PPWR – Adoptat în 2024/2026)

UE a actualizat recent regulile pentru a viza „plasticul invizibil” sau cel folosit excesiv în comerț și industria hotelieră. Multe dintre aceste măsuri devin obligatorii treptat până în 2030, dar implementarea a început deja.

Miniaturile din hoteluri: Interzicerea flacoanelor mici de șampon, gel de duș sau loțiune (se trece la dozatoare reîncărcabile).

Ambalajele din Horeca: Dispar pliculețele de plastic pentru sosuri (ketchup, muștar, maioneză), zahăr sau smântână folosite în interiorul restaurantelor.

Fructe și legume: Interzicerea ambalajelor de plastic pentru cantități sub 1,5 kg de fructe și legume proaspete (cu excepția celor fragile).

Bagajele în aeroporturi: Restricționarea foliilor de plastic folosite pentru înfășurarea valizelor.

3. Restricționarea microplasticului (2023)

În octombrie 2023, Comisia Europeană a adoptat măsuri sub regulamentul REACH pentru a interzice microplasticul adăugat intenționat în produse.

Sclipiciul vrac: Prima măsură vizibilă a fost interzicerea sclipiciului din plastic și a microsferelor din anumite produse cosmetice (exfolianți).

Gazon sintetic: Urmează eliminarea treptată a granulelor de cauciuc folosite pe terenurile de sport artificiale.

România este obligată să adopte regulamentele UE

România este obligată să adopte și să aplice aceste reguli, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Dacă România nu ar fi adoptat legislația pentru interzicerea plasticului, Comisia Europeană ar fi putut declanșa procedura de infringement (încălcarea tratatelor), care duce la amenzi uriașe plătite de statul român.

Spre deosebire de directive, Regulamentele (cum este cel privind ambalajele sau microplasticul) sunt „direct aplicabile”. Asta înseamnă că ele devin lege automat în toate statele membre din momentul publicării, fără să mai fie nevoie de o lege separată votată în Parlamentul României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE