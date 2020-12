Apar noi informații despre starea de sănătate a fostului președinte al PSD, Liviu Dragnea, după ce presa a scris duminică că acesta s-a infectat cu noul coronavirus. Dragnea l-a sunat de pe patul spital, de la Jilava, pe fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu.



„În sfârșit! Am vorbit cu Liviu Dragnea! M-a sunat din spitalul penitenciarului Jilava, secția celor infectați de virus, unde a fost transferat cu câteva zile in urmă! M-a rugat sā transmit tuturor că starea sa nu s-a agravat. Cel puțin până azi! M-a asigurat că va trece și prin această nouă încercare, și că va lupta pentru viața sa! Vă voi ține la curent in mod constant!”, a scris Codrin Ștefănescu, pe Facebook.



Liviu Dragnea se află închis de mai bine de un an și jumătate, după condamnarea în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

foto: Hepta

