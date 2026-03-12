Demers oficial la DIICOT

Compania a transmis „fără echivoc” că nu a finanțat campanii electorale și nu a fost implicată în decizii politice. Eventualele relații ale unuia dintre acționari sunt descrise drept „pur personale”, fără a reflecta sau influența activitatea grupului.

Pentru a lămuri speculațiile din spațiul public, administratorul special al Nordis, Emanuel Postoacă, a depus pe 10 martie 2026 o solicitare oficială de informații la structura centrală a DIICOT.

Reprezentanții Nordis susțin că, la mai bine de un an de la perchezițiile din 3 februarie 2025 și ridicarea tuturor documentelor companiei, DIICOT este singura instituție capabilă să ofere un răspuns „veridic și neinterpretabil” legat de așa-zisele „zboruri Nordis” și presupusele legături politice.

Compania este controlată de creditori, nu de foștii acționari

Conducerea actuală a grupului a ținut să clarifice statutul juridic și administrativ al companiei pentru a opri declarațiile neoficiale.

Începând din octombrie 2024, odată cu intrarea în insolvență, situația s-a schimbat radical. Conform legislației, niciun asociat al Nordis nu mai are drept de reprezentare sau decizie în companie.

În aceste condiții, administratorul judiciar desemnat de instanță, CITR Filiala București SPRL, a devenit autoritatea centrală. A

cesta avizează în scris orice demers, invalidează sau validează deciziile economice și urmărește exclusiv protejarea masei credale. Orice acțiune cu impact relevant este hotărâtă strict de Comitetul sau Adunarea Creditorilor.

Astfel, orice poziție publică exprimată de persoane din afara tandemului administrator special – administrator judiciar nu are caracter oficial și nu produce efecte juridice.

Obiectivul principal: găsirea unui partener financiar și livrarea apartamentelor

În actualul context, rolul administratorului special este descris ca fiind unul de reprezentare și operațional, exercitat strict sub controlul CITR și al instanței.

Potrivit comunicatului, acționarii și administratorul special nu mai urmăresc niciun beneficiu personal din proiectele în derulare, acționând acum doar ca intermediari pentru salvarea acestora.

Eforturile curente se concentrează pe:

Conservarea activelor existente.

Identificarea unui investitor sau partener financiar capabil să susțină continuarea lucrărilor.

Finalizarea complexelor imobiliare și livrarea apartamentelor către clienți, văzută drept singura soluție viabilă pentru recuperarea datoriilor către creditori.

La finalul comunicatului, Nordis face un apel către mass-media și părțile implicate la „responsabilitate și echilibru”, cerând respect pentru eforturile depuse de echipa tehnică și de administratori în vederea salvării proiectelor.

Cazul „zborurilor Nordis”

Această solicitare vine în contextul unor informații de presă conform cărora liderii PSD Marcel Ciolacu, ex-premier și fost șef PSD, și Sorin Grindeanu, actual președinte PSD și ex-ministru al Transporturilor, au zburat cu avioane plătite de grup.

În decembrie 2024, Marcel Ciolacu a făcut publice trei facturi, susținând că reprezintă plata pentru zborurile efectuate cu avioane private închiriate de Nordis. El a insistat că aceste cheltuieli au fost făcute din fonduri personale, nu din bani publici.

Fostul lider PSD a încercat să clarifice confuzia dintre o agenție de turism și o companie, susținând că la momentul respectiv, acestea aveau aceeași denumire.

Anchetatorii au identificat cheltuieli de 1.511.208 euro și 805.984 lei pentru achiziția de zboruri, din care 857.796 euro și 691.948 lei doar pentru zboruri private. Potrivit anchetatorilor, aceste sume au fost plătite din fondurile Nordis Management, constituite din banii clienților.



Procurorii au subliniat că aceste cheltuieli reprezintă acte de delapidare, deoarece nu au nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis. Zborurile private ar fi fost folosite exclusiv pentru vacanțe și evenimente personale ale soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina.

Dosarul Nordis

Pe 3 februarie, Laura Vicol, fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul Nordis.

Decizia reținerii a venit după ce procurorii DIICOT au făcut zeci de percheziții în România și în Monaco, parte dintr-o anchetă amplă privind un grup infracțional organizat, format încă din 2018.

Cei doi, alături de alți 9 inculpați, au fost acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor.

Pe 5 februarie, Laura Vicol a fost arestată preventiv pentru 30 de zile alături de soţul său, Vladimir Ciorbă, dar decizia nu a fost definitivă, iar Înalta Curte de Casație şi Justiţie a decis eliberarea lor după nici 2 săptămâni.

Compania Nordis a fost acuzată că a vândut aceleași apartamente către persoane diferite și a încasat zeci de milioane de euro, dar majoritatea proiectelor au rămas pe hârtie.



