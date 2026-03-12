Demers oficial la DIICOT

Compania a transmis „fără echivoc” că nu a finanțat campanii electorale și nu a fost implicată în decizii politice. Eventualele relații ale unuia dintre acționari sunt descrise drept „pur personale”, fără a reflecta sau influența activitatea grupului.

Pentru a lămuri speculațiile din spațiul public, administratorul special al Nordis, Emanuel Postoacă, a depus pe 10 martie 2026 o solicitare oficială de informații la structura centrală a DIICOT.

Reprezentanții Nordis susțin că, la mai bine de un an de la perchezițiile din 3 februarie 2025 și ridicarea tuturor documentelor companiei, DIICOT este singura instituție capabilă să ofere un răspuns „veridic și neinterpretabil” legat de așa-zisele „zboruri Nordis” și presupusele legături politice.

Compania este controlată de creditori, nu de foștii acționari

Conducerea actuală a grupului a ținut să clarifice statutul juridic și administrativ al companiei pentru a opri declarațiile neoficiale.

Începând din octombrie 2024, odată cu intrarea în insolvență, situația s-a schimbat radical. Conform legislației, niciun asociat al Nordis nu mai are drept de reprezentare sau decizie în companie.

În aceste condiții, administratorul judiciar desemnat de instanță, CITR Filiala București SPRL, a devenit autoritatea centrală. A

cesta avizează în scris orice demers, invalidează sau validează deciziile economice și urmărește exclusiv protejarea masei credale. Orice acțiune cu impact relevant este hotărâtă strict de Comitetul sau Adunarea Creditorilor.

Astfel, orice poziție publică exprimată de persoane din afara tandemului administrator special – administrator judiciar nu are caracter oficial și nu produce efecte juridice.

Obiectivul principal: găsirea unui partener financiar și livrarea apartamentelor

În actualul context, rolul administratorului special este descris ca fiind unul de reprezentare și operațional, exercitat strict sub controlul CITR și al instanței.

Potrivit comunicatului, acționarii și administratorul special nu mai urmăresc niciun beneficiu personal din proiectele în derulare, acționând acum doar ca intermediari pentru salvarea acestora.

Eforturile curente se concentrează pe:

  • Conservarea activelor existente.
  • Identificarea unui investitor sau partener financiar capabil să susțină continuarea lucrărilor.
  • Finalizarea complexelor imobiliare și livrarea apartamentelor către clienți, văzută drept singura soluție viabilă pentru recuperarea datoriilor către creditori.

La finalul comunicatului, Nordis face un apel către mass-media și părțile implicate la „responsabilitate și echilibru”, cerând respect pentru eforturile depuse de echipa tehnică și de administratori în vederea salvării proiectelor.

Cazul „zborurilor Nordis”

Această solicitare vine în contextul unor informații de presă conform cărora liderii PSD Marcel Ciolacu, ex-premier și fost șef PSD, și Sorin Grindeanu, actual președinte PSD și ex-ministru al Transporturilor, au zburat cu avioane plătite de grup.

În decembrie 2024, Marcel Ciolacu a făcut publice trei facturi, susținând că reprezintă plata pentru zborurile efectuate cu avioane private închiriate de Nordis. El a insistat că aceste cheltuieli au fost făcute din fonduri personale, nu din bani publici.

Fostul lider PSD a încercat să clarifice confuzia dintre o agenție de turism și o companie, susținând că la momentul respectiv, acestea aveau aceeași denumire.

Anchetatorii au identificat cheltuieli de 1.511.208 euro și 805.984 lei pentru achiziția de zboruri, din care 857.796 euro și 691.948 lei doar pentru zboruri private. Potrivit anchetatorilor, aceste sume au fost plătite din fondurile Nordis Management, constituite din banii clienților.

Procurorii au subliniat că aceste cheltuieli reprezintă acte de delapidare, deoarece nu au nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis. Zborurile private ar fi fost folosite exclusiv pentru vacanțe și evenimente personale ale soților Ciorbă Vladimir și Vicol Ciorbă Laura Cătălina.

Dosarul Nordis

Pe 3 februarie, Laura Vicol, fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul Nordis.

Decizia reținerii a venit după ce procurorii DIICOT au făcut zeci de percheziții în România și în Monaco, parte dintr-o anchetă amplă privind un grup infracțional organizat, format încă din 2018.

Cei doi, alături de alți 9 inculpați, au fost acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor.

Pe 5 februarie, Laura Vicol a fost arestată preventiv pentru 30 de zile alături de soţul său, Vladimir Ciorbă, dar decizia nu a fost definitivă, iar Înalta Curte de Casație şi Justiţie a decis eliberarea lor după nici 2 săptămâni.

Compania Nordis a fost acuzată că a vândut aceleași apartamente către persoane diferite și a încasat zeci de milioane de euro, dar majoritatea proiectelor au rămas pe hârtie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Adevărul despre fiul secret al regretatului Mugurel Vrabete dintr-o relație extraconjugală. Mărturia care schimbă mult din ce se știa
Viva.ro
Adevărul despre fiul secret al regretatului Mugurel Vrabete dintr-o relație extraconjugală. Mărturia care schimbă mult din ce se știa
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
GSP.RO
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Permisul suspendat pentru amenzi rutiere: termenele legale nu vor putea fi respectate niciodată, dar ce trebuie să știi
Știri România 12:47
Permisul suspendat pentru amenzi rutiere: termenele legale nu vor putea fi respectate niciodată, dar ce trebuie să știi
Membru al clanului Cârpaci din Timișoara, acuzat în Germania că a obligat un român să-i doneze un rinichi. Victima, amenințată că îi sunt omorâți părinții
Exclusiv
Știri România 12:38
Membru al clanului Cârpaci din Timișoara, acuzat în Germania că a obligat un român să-i doneze un rinichi. Victima, amenințată că îi sunt omorâți părinții
Parteneri
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Adevarul.ro
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Povestea fabuloasă de viață a lui Federico Valverde, eroul improbabil al lui Real Madrid în Champions League. De pe maidanul din Uruguay, direct în istorie
Fanatik.ro
Povestea fabuloasă de viață a lui Federico Valverde, eroul improbabil al lui Real Madrid în Champions League. De pe maidanul din Uruguay, direct în istorie
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cea mai cunoscută femeie din echipa lui Cătălin Măruță a rămas la PRO TV. În ce emisiune e implicată acum: „Fac ce știu mai bine”
Stiri Mondene 13:14
Cea mai cunoscută femeie din echipa lui Cătălin Măruță a rămas la PRO TV. În ce emisiune e implicată acum: „Fac ce știu mai bine”
Dieta cu care Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni. Metoda la care a apelat soția lui Mădălin Ionescu
Stiri Mondene 12:57
Dieta cu care Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni. Metoda la care a apelat soția lui Mădălin Ionescu
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane
ObservatorNews.ro
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
Mediafax.ro
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Wowbiz.ro
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul
KanalD.ro
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul

Politic

Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
LiveText
Politică 07:34
Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Politică 11 mart.
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Fanatik.ro
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața