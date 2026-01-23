ChatGPT i-a acordat nota 6,5

Jurnaliștii de la Observatorul Prahovean i-au cerut platormei Open AI – ChatGPT, respectiv Gemini de la Google, să facă o analiză a activității lui Mihai Polițeanu, după un an și câteva luni de mandat la Primăria Ploiești. De asemenea, i-au cerut să îi acorde edilului o notă, pe care să o și justifice.

„Spune-mi ce măsuri bune crezi că a luat, dar și unde a greșit. Ce notă i-ai acorda și cum o justifici?”, au întrebat jurnaliștii.

„Plusuri: a mișcat proiecte mari (în special mobilitate/tramvaie și legături rutiere) și a încercat să stabilizeze bugetul pe termoficare prin instrumente concrete. Minusuri: crizele operaționale (deșeuri) și scandalurile politice au «mâncat» din agenda de reformă și au lăsat impresia de administrație în permanent conflict”, a precizat ChatGPT, care a prezentat proiectele implementate de primar și de echipa sa.

Întrebat ce notă îi acordă edilului, ChatGPT a răspuns: „Dacă îl notez strict ca primar de municipiu, după un an de mandat, pe ce a livrat și ce a ratat, i-aș da: 6,5/10. Nu e o notă de simpatie sau antipatie politică – e o notă de management urban”.

Platforma Open AI a mai adăugat: „Mihai Polițeanu e un primar de: 7–8/10 pe strategie, 4–5/10 pe livrare zilnică, 5/10 pe management politic, Media: 6,5. Dacă în 2026 rezolvă două lucruri simple: gunoiul să fie ridicat fără scandal, termoficarea să fie stabilă, nota lui sare instant la 7,5–8. Dacă nu, tot ce construiește în proiecte mari va fi îngropat de nemulțumirea zilnică a oamenilor”.

Nota acordată de Gemini primarului Mihai Polițeanu

Gemini i-a acordat primarului municipiului Ploiești o notă un pic mai mare decât ChatGPT.

„Evaluarea unui primar după un singur an este dificilă, mai ales când «moștenirea» a fost una de aproape de faliment. Nota acordată: 7/10”, potrivit Gemini.

Când modelul de inteligență artificială dezvoltat de Google a fost întrebat de ce a acordat nota 7, acesta a răspuns: „Primește puncte pentru onestitate, transparență și efortul de a curăța sistemul de corupție. Scade însă la capitolul implementare rapidă și la capacitatea de a face compromisuri politice constructive pentru a trece proiecte vitale prin Consiliul Local. Este un «primar de cursă lungă» care a petrecut primul an mai mult reparând greșelile trecutului decât construind vizibil viitorul”.

Și primarul și-a dat o notă, după primul an de mandat

În schimb, primarul și-a dat nota 8 din 10 în decembrie 2025, în timpul unui interviu la Observatorul Prahovean. Primarul Ploieștiului a indicat, atunci, gestionarea deșeurilor și întreținerea spațiilor verzi printre nerealizările din primul an de mandat.

