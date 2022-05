”Invadatorii au lansat din nou un atac asupra Azovstal, după ce convoiul ONU a părăsit regiunea Donețk, a declarat Petro Andrușcienko, consilierul primarului ucrainean al Mariupolului”, este descrierea care însoțește imaginile publicate de Tpyxa.

„Ei au încercat în special să intre pe sub pod, care a fost poarta de evacuare. Fără succes”, a declarat Andriușcenko, citat de Tpyxa.

Potrivit imaginilor, soldații ruși încearcă să intre în uzină prin această cale de acces.

Invaders again launched an assault on Azovstal, after the UN convoy left the Donetsk region, said Andryushchenko, adviser of mayor of Mariupol



„In particular, they made an attempt to break through the bridge, which was the evacuation gate. Unsuccessfully,” Andryushchenko said. pic.twitter.com/lPsRv49iYs