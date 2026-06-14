Metoda fraudelor: cum sunt păcălite victimele

Escrocheriile sunt concepute pentru a simula o situaţie oficială şi urgentă, cu scopul de a determina victimele să acţioneze rapid, fără verificări suplimentare.

„Totul începe cu un apel telefonic prin care victima este contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte, aceasta informează contribuabilul că are de primit o rambursare de TVA, are un sold disponibil în evidenţele fiscale, i se va restitui o sumă de bani achitată în plus sau că există o diferenţă favorabilă contribuabilului ce urmează să fie virată în conturile societăţii”, se arată într-un comunicat al IGPR.

În primă fază, escrocii solicită informaţii aparent inofensive, precum banca la care firma are conturile deschise, datele persoanei responsabile cu administrarea conturilor sau numărul de telefon al acesteia. În unele cazuri, victimele primesc şi e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF, conţinând informaţii false despre presupuse rambursări.

Escrocii îşi perfecţionează metodele

După apelul iniţial, victima este contactată de o persoană care pretinde că reprezintă banca. Aceasta îi solicită să urmeze anumite proceduri pentru validarea rambursării promise. Printre cerinţe se numără: accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau reţele sociale, autentificarea în aplicaţia de internet banking, furnizarea datelor personale sau financiare şi autorizarea unor operaţiuni bancare.

„Pentru a creşte gradul de încredere, autorii folosesc un limbaj profesional şi oferă explicaţii tehnice aparent legitime, susţinând că operaţiunile sunt necesare pentru procesarea rambursării. Transferul fondurilor într-un »cont colector’ reprezintă etapa critică a fraudei. Victimei i se comunică faptul că, pentru efectuarea rambursării, este necesar ca fondurile existente în conturile firmei să fie transferate temporar într-un aşa-numit „cont colector”, urmând ca ulterior să fie restituite împreună cu suma reprezentând rambursarea fiscală. În realitate, contul respectiv este controlat de către autori”, avertizează Poliţia Română.

Pierderi semnificative pentru victime

Un administrator de societate comercială a pierdut aproximativ 400.000 de lei după ce a fost indus în eroare de persoane care au pretins că sunt inspectori ANAF. În alte cazuri raportate, doi administratori au suferit pierderi de 86.000 de lei şi 119.950 de lei, respectiv.

Recomandările autorităţilor

Pentru a evita să cadă victime ale unor astfel de înşelătorii, poliţiştii recomandă cetăţenilor următoarele măsuri de precauţie:

  • Nu comunicaţi date personale sau financiare prin telefon.
  • Evitaţi accesarea linkurilor primite prin e-mail, SMS sau aplicaţii de mesagerie din surse nesigure.
  • Refuzaţi să furnizaţi datele cardului bancar, CNP-ul, parolele, codurile de autentificare sau alte informaţii sensibile pe site-uri necunoscute.
  • Închideţi apelul şi întrerupeţi comunicarea dacă aveţi suspiciuni privind identitatea interlocutorului.
  • Verificaţi toate informaţiile prin canalele oficiale ale ANAF.
  • Menţineţi sistemul de operare şi aplicaţiile actualizate.
  • Utilizaţi soluţii antivirus şi activaţi autentificarea în doi paşi pentru conturile importante.

Dacă aţi interacţionat cu mesaje suspecte sau aţi introdus date pe o pagină necunoscută, schimbaţi imediat parolele. În cazul în care aţi furnizat datele cardului sau aţi autorizat tranzacţii suspecte, contactaţi de urgenţă banca. Poliţia recomandă monitorizarea constantă a activităţii conturilor bancare şi raportarea imediată a oricărei tranzacţii neautorizate.

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