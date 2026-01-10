Hoții din Germania au o nouă metodă prin care fură banii din bancomate

Autoritățile germane avertizează cu privire la o nouă metodă de fraudă denumită „cash trapping”, potrivit portalului de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier. Această metodă presupune blocarea mecanică a banilor în fanta de eliberare a bancomatului, făcându-i pe clienți să creadă că aparatul este defect.

Oamenii pot pleca din fața bancomatului, păcăliți de faptul că bancomatul nu eliberează bancnotele. În realitate, ele sunt scoase și blocate în fanta de ieșire, iar de aici încep să acționeze hoții. Infractorii recuperează ulterior bancnotele rămase blocate.

Cum funcționează exact metoda „cash trapping”

Procesul de „cash trapping” implică mai mulți pași. Inițial, infractorii montează capcana sau dispozitivul fals în bancomat, fie pe exterior, fie în interiorul fantei de eliberare a banilor.

Atunci când un client inițiază o tranzacție, banii sunt prinși de dispozitivul fals, lăsând utilizatorul să creadă că bancomatul este defect. După ce clientul pleacă, atacatorii recuperează dispozitivul și numerarul prins. Există și o metodă mai avansată numită „reversal cash trapping”.

În acest caz, infractorii folosesc propriile carduri pentru a iniția retrageri mici, dar reușesc să extragă sume mari de bani. Aceste metode sunt greu de detectat, mai ales că informațiile clienților nu sunt compromise direct.

În luna august, o grupare de români a fost prinsă după ce a retras 580.000 de euro din bancomate, prin schema anulării. Metoda implica anularea tranzacțiilor pentru a sustrage banii înainte ca bancomatele să-i elibereze.

Ce pot face oamenii ca să nu ajungă victimele hoților de bani din bancomate

Este important să verificați cu atenție fanta de eliberare a banilor înainte de a pleca, tocmai ca să nu deveniți victimele acestor tipuri de escrocherii. Băncile recomandă să anunțați imediat personalul băncii în cazul oricăror suspiciuni. Dacă bancomatul se află într-o zonă exterioară și nu puteți contacta sucursala, sunați la poliție.

În ciuda măsurilor de siguranță, precum protecțiile mecanice și supravegherea video, riscul de „cash trapping” rămâne ridicat.

Metode prin care vă puteți proteja de hoții care fură din bancomate

Pentru a evita să deveniți victima acestei fraude, iată câteva măsuri de precauție:

Verificați bancomatul înainte de utilizare. Dacă observați dispozitive suplimentare sau modificări suspecte, contactați imediat banca.

În cazul unui bancomat defect, raportați problema băncii și verificați situația tranzacției cu aceasta.

Dacă banii sunt retrași din cont, dar nu sunt eliberați, informați imediat banca.

Nu divulgați PIN-ul nimănui și fiți atenți la eventuale încercări de supraveghere în timp ce introduceți codul PIN.

Păstrați la îndemână numărul de contact al băncii pentru a putea raporta rapid orice problemă.

Cum se pot apăra băncile în fața noilor metode găsite de hoți

Băncile și deținătorii de bancomate trebuie să adopte măsuri suplimentare pentru a preveni astfel de atacuri. Printre acestea se numără:

Instalarea camerelor de supraveghere care să monitorizeze bancomatele pentru comportamente anormale.

Implementarea unui sistem de notificare care să alerteze imediat personalul bancar în cazul unor tentative de manipulare a dispozitivelor.

Verificarea și actualizarea periodică a software-ului și hardware-ului bancomatelor pentru a detecta și preveni utilizarea dispozitivelor neautorizate sau a programelor malware.

Asigurarea unei securități fizice adecvate pentru bancomatele amplasate în locații izolate.

Instruirea personalului bancar cu privire la riscurile și măsurile de prevenire a fraudelor de tip „cash trapping”.