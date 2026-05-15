După succesul uriaș MoonSwatch, era aproape inevitabil ca internetul să viseze la următoarea colaborare mare Swatch. Au apărut teorii cu Rolex, Patek Philippe, Breguet și, desigur, Audemars Piguet. Diferența este că Omega și Swatch fac parte din același grup, Swatch Group, deci MoonSwatch avea o logică de business foarte clară. Audemars Piguet este independent, nu are aceeași legătură de grup și sincer, nu avea nevoie de atenție suplimentară. Lista de așteptare pentru aceste ceasuri fiind de ani de zile.

Tocmai de aceea Royal Pop este interesant. Nu pare făcut ca o simplă mișcare de volum, ci ca o încercare de a face ceasornicăria mecanică mai accesibilă, mai jucăușă și mai puțin rigidă. AP a anunțat că va folosi 100% din veniturile sale din această colaborare pentru o inițiativă dedicată păstrării și transmiterii savoir-faire-ului ceasornicăresc, cu accent pe meserii rare și pe noua generație de talente din orologerie. Ilaria Resta, CEO Audemars Piguet, explică ideea astfel: „De ce această colaborare? Pentru bucuria și îndrăzneala pe care le reprezintă. Pentru că îndrăzneala este adesea punctul de plecare al inovației și al ideilor noi. Și pentru că invită un public mai larg, inclusiv generațiile tinere, să experimenteze ceasornicăria mecanică diferit”. 

Ce este Royal Pop

Noul Audemars Piguet x Swatch nu este ceas de mână. Royal Pop este un ceas de buzunar din plastic de 2000 de lei
Foto: Swatch

Royal Pop este o colecție de opt ceasuri de buzunar din Bioceramic, inspirate de două lumi foarte diferite: Audemars Piguet Royal Oak, unul dintre cele mai importante ceasuri sport de lux din istorie, și Swatch POP, linia lansată în anii 80, gândită să fie purtată în multe moduri, nu doar pe  încheietură. 

De la Royal Oak vin elementele ușor de recunoscut: bezel octogonal, opt șuruburi hexagonale, cadran cu model „Petite Tapisserie” și limbajul general al designului. De la Swatch vine partea jucăușă: culori puternice, preț accesibil și ideea că ceasul nu trebuie purtat obligatoriu ca un ceas clasic.

Royal Pop poate fi prins de un suport cu lanyard din piele, poate fi purtat la gât, agățat, prins pe haine sau pus pe un mic stand, ca un ceas de birou. Monochrome notează că Swatch va vinde ulterior accesorii separate, inclusiv suporturi Bioceramic și lanyard-uri în culori diferite, ceea ce deschide drumul pentru tot felul de combinații.

De ce nu este ceas de mână

Noul Audemars Piguet x Swatch nu este ceas de mână. Royal Pop este un ceas de buzunar din plastic de 2000 de lei
În stanga, Speedmater original de mii de euro, în dreapta, MoonSwatch de 280 euro. Foto: Swatch

Aici este partea care a împărțit instant publicul. Mulți se așteptau la un fel de Royal Oak de mână, în stil MoonSwatch. Unii oameni au stat la coadă înainte să afle exact ce este produsul, iar când au văzut că nu este un ceas de mână, reacțiile au fost amestecate. 

Din punctul meu de vedere, tocmai asta salvează colaborarea. Un Royal Oak de plastic sau Bioceramic pe brățară ar fi fost soluția cea mai simplă și probabil cea mai ușor de vândut, dar și cea mai riscantă pentru imaginea modelului original. Ar fi fost prea aproape de o copie accesibilă a unui ceas care, pentru AP, este aproape sacru.

Royal Pop filtrează natural publicul. Cine voia doar un „Royal Oak ieftin” de mână s-ar putea să fie dezamăgit. Cine înțelege partea de experiment, istorie Swatch POP și ceas de buzunar modern vede un produs mult mai interesant.

Cum funcționează

Noul Audemars Piguet x Swatch nu este ceas de mână. Royal Pop este un ceas de buzunar din plastic de 2000 de lei
Foto: Swatch

Colecția folosește o versiune nouă, cu armare manuală, a mecanismului Swatch SISTEM51. Este important pentru că SISTEM51 a fost cunoscut inițial ca mecanism automatic produs industrial, iar aici apare într-o formă manuală, cu 90 de ore autonomie, arc Nivachron antimagentic și 15 patente active. 

Există două configurații. Versiunea Lépine are coroana la ora 12 și afișează orele și minutele, iar prețul este de 400 de dolari. Versiunea Savonnette are coroana la ora 3, adaugă secundar mic și costă 420 de dolari. 

Ceasul are diametru de 40 mm fără clip, 44,2 x 53,2 mm montat pe suport, grosime de 8,4 mm, carcasă Bioceramic în mai multe culori, două cristale safir, Super-LumiNova Grade A pe indicatoare și indici, plus rezistență la apă de 20 de metri. Nu este un ceas sport în sens practic, ci un obiect mecanic de purtat creativ.

De unde se poate cumpăra

Royal Pop se lansează pe 16 mai 2026 și se vinde exclusiv fizic, în anumite magazine Swatch monobrand selectate. Nu este ediție limitată, dar asta nu înseamnă că va fi ușor de cumpărat la început. Swatch limitează achiziția la un ceas per persoană, per magazin, per zi.

Aceasta este exact rețeta pe care Swatch a folosit-o și la alte colaborări: nu anunță o ediție limitată, dar controlează distribuția și creează raritate prin disponibilitate redusă. Cu alte cuvinte, nu este limitat oficial, dar primele loturi vor fi imposibil de prins.

Părerea unui pasionat: ideea e bună, execuția lasă loc de mai mult

Ca pasionat, mi se pare că AP x Swatch Royal Pop avea o idee foarte bună la bază. Nu era un Royal Oak ieftin de pus la mână, ceea ce probabil ar fi fost varianta cea mai previzibilă și mai riscantă. Era mai degrabă o bucată de orologerie mecanică, oficială, legată de două branduri importante, la un preț mult mai accesibil decât orice produs Audemars Piguet. În plus, faptul că nu este un ceas de mână filtra natural publicul: cine voia doar un „Royal Oak ieftin” pleca dezamăgit, iar cine înțelegea ideea de experiment rămânea interesat.

Problema este că, deși direcția e bună, execuția nu duce conceptul până la capăt. Coroana pare pusă ciudat pentru varianta cu small seconds, culorile sunt discutabile, diametrul este mare pentru un obiect care trebuia să fie cât mai versatil, iar per total designul pare mai puțin coerent decât mi-aș fi dorit. Dacă tot mergi pe ideea de Swatch POP și ceas purtat în moduri diferite, aș fi vrut mai multă creativitate din prima: nu neapărat o curea clasică, ci poate o bretea, un sistem textil, o prindere mai interesantă sau un accesoriu care să îți arate imediat că acest ceas poate fi purtat altfel.

Merită? Sincer, înainte să apară, eu mi-aș fi dorit unul, la fel ca mulți alți pasionați și absolut fiecare prieten de al meu, rar am primit atat de multe mesaje despre un ceas! Așteptările au fost imense, poate și din vina noastră, pentru că internetul a proiectat peste această colaborare tot felul de scenarii. Momentan, însă, m-am oprit. Ideea rămâne foarte bună, dar produsul final nu m-a convins complet. Sunt curios ce culori vor mai apărea, favoritul meu fiind în continuare cel alb, și mai ales ce accesorii va lansa Swatch pe viitor, pentru că acolo cred că Royal Pop poate deveni mult mai interesant. Dar sunt fericit cu aceasta colaborare și este cu adevărat un moment wow in industrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
Știri România 11:00
Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
Furtuni cu grindină în jumătate de țară, inclusiv București, de sâmbătă la prânz. Harta zonelor afectate de avertizările ANM
Știri România 09:41
Furtuni cu grindină în jumătate de țară, inclusiv București, de sâmbătă la prânz. Harta zonelor afectate de avertizările ANM
Parteneri
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Adevarul.ro
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Decizia luată de Cabral și Andreea Ibacka după divorț. Ce se va întâmpla cu cei doi copii, Namiko și Tiago
Stiri Mondene 11:00
Decizia luată de Cabral și Andreea Ibacka după divorț. Ce se va întâmpla cu cei doi copii, Namiko și Tiago
Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea lui la Survivor: „Am nevoie de o mică dietă”
Stiri Mondene 10:29
Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea lui la Survivor: „Am nevoie de o mică dietă”
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Planta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publice
ObservatorNews.ro
Planta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publice
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Cum este afectat creierul tău atunci când devii imigrant
Mediafax.ro
Cum este afectat creierul tău atunci când devii imigrant
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax.ro
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Traian Băsescu spune că Ilie Bolojan se gândește doar la viitoarea sa candidatură: „Pentru mulți e ceva extraordinar, un soi de Mesia”
Politică 15 mai
Traian Băsescu spune că Ilie Bolojan se gândește doar la viitoarea sa candidatură: „Pentru mulți e ceva extraordinar, un soi de Mesia”
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Politică 15 mai
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Românul care a jucat în Ucraina 10 ani riscă să piardă vila pe care o deține în Donețk: ”Am băgat ceva bani”
Fanatik.ro
Românul care a jucat în Ucraina 10 ani riscă să piardă vila pe care o deține în Donețk: ”Am băgat ceva bani”
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?