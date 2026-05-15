Noul Audemars Piguet x Swatch nu este ceas de mână. Royal Pop este un ceas de buzunar din plastic de 2000 de lei

După succesul uriaș MoonSwatch, era aproape inevitabil ca internetul să viseze la următoarea colaborare mare Swatch. Au apărut teorii cu Rolex, Patek Philippe, Breguet și, desigur, Audemars Piguet. Diferența este că Omega și Swatch fac parte din același grup, Swatch Group, deci MoonSwatch avea o logică de business foarte clară. Audemars Piguet este independent, nu are aceeași legătură de grup și sincer, nu avea nevoie de atenție suplimentară. Lista de așteptare pentru aceste ceasuri fiind de ani de zile.

Tocmai de aceea Royal Pop este interesant. Nu pare făcut ca o simplă mișcare de volum, ci ca o încercare de a face ceasornicăria mecanică mai accesibilă, mai jucăușă și mai puțin rigidă. AP a anunțat că va folosi 100% din veniturile sale din această colaborare pentru o inițiativă dedicată păstrării și transmiterii savoir-faire-ului ceasornicăresc, cu accent pe meserii rare și pe noua generație de talente din orologerie. Ilaria Resta, CEO Audemars Piguet, explică ideea astfel: „De ce această colaborare? Pentru bucuria și îndrăzneala pe care le reprezintă. Pentru că îndrăzneala este adesea punctul de plecare al inovației și al ideilor noi. Și pentru că invită un public mai larg, inclusiv generațiile tinere, să experimenteze ceasornicăria mecanică diferit”.

Ce este Royal Pop

Foto: Swatch

Royal Pop este o colecție de opt ceasuri de buzunar din Bioceramic, inspirate de două lumi foarte diferite: Audemars Piguet Royal Oak, unul dintre cele mai importante ceasuri sport de lux din istorie, și Swatch POP, linia lansată în anii 80, gândită să fie purtată în multe moduri, nu doar pe încheietură.

De la Royal Oak vin elementele ușor de recunoscut: bezel octogonal, opt șuruburi hexagonale, cadran cu model „Petite Tapisserie” și limbajul general al designului. De la Swatch vine partea jucăușă: culori puternice, preț accesibil și ideea că ceasul nu trebuie purtat obligatoriu ca un ceas clasic.

Royal Pop poate fi prins de un suport cu lanyard din piele, poate fi purtat la gât, agățat, prins pe haine sau pus pe un mic stand, ca un ceas de birou. Monochrome notează că Swatch va vinde ulterior accesorii separate, inclusiv suporturi Bioceramic și lanyard-uri în culori diferite, ceea ce deschide drumul pentru tot felul de combinații.

De ce nu este ceas de mână

În stanga, Speedmater original de mii de euro, în dreapta, MoonSwatch de 280 euro. Foto: Swatch

Aici este partea care a împărțit instant publicul. Mulți se așteptau la un fel de Royal Oak de mână, în stil MoonSwatch. Unii oameni au stat la coadă înainte să afle exact ce este produsul, iar când au văzut că nu este un ceas de mână, reacțiile au fost amestecate.

Din punctul meu de vedere, tocmai asta salvează colaborarea. Un Royal Oak de plastic sau Bioceramic pe brățară ar fi fost soluția cea mai simplă și probabil cea mai ușor de vândut, dar și cea mai riscantă pentru imaginea modelului original. Ar fi fost prea aproape de o copie accesibilă a unui ceas care, pentru AP, este aproape sacru.

Royal Pop filtrează natural publicul. Cine voia doar un „Royal Oak ieftin” de mână s-ar putea să fie dezamăgit. Cine înțelege partea de experiment, istorie Swatch POP și ceas de buzunar modern vede un produs mult mai interesant.

Cum funcționează

Foto: Swatch

Colecția folosește o versiune nouă, cu armare manuală, a mecanismului Swatch SISTEM51. Este important pentru că SISTEM51 a fost cunoscut inițial ca mecanism automatic produs industrial, iar aici apare într-o formă manuală, cu 90 de ore autonomie, arc Nivachron antimagentic și 15 patente active.

Există două configurații. Versiunea Lépine are coroana la ora 12 și afișează orele și minutele, iar prețul este de 400 de dolari. Versiunea Savonnette are coroana la ora 3, adaugă secundar mic și costă 420 de dolari.

Ceasul are diametru de 40 mm fără clip, 44,2 x 53,2 mm montat pe suport, grosime de 8,4 mm, carcasă Bioceramic în mai multe culori, două cristale safir, Super-LumiNova Grade A pe indicatoare și indici, plus rezistență la apă de 20 de metri. Nu este un ceas sport în sens practic, ci un obiect mecanic de purtat creativ.

De unde se poate cumpăra

Royal Pop se lansează pe 16 mai 2026 și se vinde exclusiv fizic, în anumite magazine Swatch monobrand selectate. Nu este ediție limitată, dar asta nu înseamnă că va fi ușor de cumpărat la început. Swatch limitează achiziția la un ceas per persoană, per magazin, per zi.

Aceasta este exact rețeta pe care Swatch a folosit-o și la alte colaborări: nu anunță o ediție limitată, dar controlează distribuția și creează raritate prin disponibilitate redusă. Cu alte cuvinte, nu este limitat oficial, dar primele loturi vor fi imposibil de prins.

Părerea unui pasionat: ideea e bună, execuția lasă loc de mai mult

Ca pasionat, mi se pare că AP x Swatch Royal Pop avea o idee foarte bună la bază. Nu era un Royal Oak ieftin de pus la mână, ceea ce probabil ar fi fost varianta cea mai previzibilă și mai riscantă. Era mai degrabă o bucată de orologerie mecanică, oficială, legată de două branduri importante, la un preț mult mai accesibil decât orice produs Audemars Piguet. În plus, faptul că nu este un ceas de mână filtra natural publicul: cine voia doar un „Royal Oak ieftin” pleca dezamăgit, iar cine înțelegea ideea de experiment rămânea interesat.

Problema este că, deși direcția e bună, execuția nu duce conceptul până la capăt. Coroana pare pusă ciudat pentru varianta cu small seconds, culorile sunt discutabile, diametrul este mare pentru un obiect care trebuia să fie cât mai versatil, iar per total designul pare mai puțin coerent decât mi-aș fi dorit. Dacă tot mergi pe ideea de Swatch POP și ceas purtat în moduri diferite, aș fi vrut mai multă creativitate din prima: nu neapărat o curea clasică, ci poate o bretea, un sistem textil, o prindere mai interesantă sau un accesoriu care să îți arate imediat că acest ceas poate fi purtat altfel.

Merită? Sincer, înainte să apară, eu mi-aș fi dorit unul, la fel ca mulți alți pasionați și absolut fiecare prieten de al meu, rar am primit atat de multe mesaje despre un ceas! Așteptările au fost imense, poate și din vina noastră, pentru că internetul a proiectat peste această colaborare tot felul de scenarii. Momentan, însă, m-am oprit. Ideea rămâne foarte bună, dar produsul final nu m-a convins complet. Sunt curios ce culori vor mai apărea, favoritul meu fiind în continuare cel alb, și mai ales ce accesorii va lansa Swatch pe viitor, pentru că acolo cred că Royal Pop poate deveni mult mai interesant. Dar sunt fericit cu aceasta colaborare și este cu adevărat un moment wow in industrie.

