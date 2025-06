Israelul a respins 90% din atacuri, doborând din cer rachete de croazieră, rachete balistice, rachete și drone. Dacă privim harta zonei, observăm că Israelul este o fâșie îngustă de pământ cu centre urbane dens populate. Acest lucru nu lasă prea mult spațiu, așa că interceptarea amenințărilor în zbor este extrem de importantă. Dar sistemele sofisticate și integrate de apărare aeriană ale Israelului nu au putut opri totul. Valurile de drone, rachete și rachete sincronizate pentru a lovi simultan aveau scopul de a supraîncărca apărarea israeliană și de a epuiza stocurile de interceptori. „Zidul” pe care-l invidiază întreaga lume a rezistat, dar planificatorii israelieni știu că succesul este o chestiune stresantă de număr. Defensiva, e clar, consumă mai mult decât poate oferi industria.

Iron Beam, arma laser care distruge o rachetă cu doar doi dolari

Israelul pregătește însă o soluție-minune, un sistem de apărare aeriană care să nu rămână niciodată fără muniție: Iron Beam (Fasciculul de Fier). A fost anunțat deja zilele trecute la Salonul Aeronautic de la Paris! Un pachet de ajutor american în valoare de 1,2 miliarde de dolari va contribui la finanțarea implementării acestui sistem de laser unic și de mare putere, conceput pentru a doborî rachete și drone. Este o miză mare pe o tehnologie neprobată, dar succesul ar duce la un scut defensiv aproape invincibil. Cunoscut oficial sub denumirea de „Scut de Lumină”, Iron Beam este un sistem de arme laser de mare energie, de 100 kilowați, prezentat pentru prima dată de compania de stat Rafael Advanced Defense Systems în 2014. Aceasta este, de asemenea, unul dintre contractanții Iron Dome.

„Iron Beam nu va înlocui Iron Dome, ci îl va completa. Energia dirijată oferă o modalitate de a prioritiza interceptorii cinetici împotriva amenințărilor pentru care sunt cei mai necesari”, declară pentru TWZ James Black, director adjunct la RAND Europe, un think tank non-profit. Mai precis, Iron Beam va fi integrat ca un strat suplimentar de scurtă distanță pentru a distruge amenințările aflate la o distanță de până la 7 km. Spre deosebire de rachete, Iron Beam poate continua să tragă atâta timp cât are energie. „O mare parte din interesul pentru lasere provine din capacitatea lor de stocare”, continuă Black. „Aceasta nu este chiar infinită – piesele și sursele de energie nu durează veșnic – dar oferă o capacitate de stocare foarte mare în comparație cu bateriile de rachete.”

Un alt aspect important este costul per interceptare. O rachetă de interceptare Iron Dome costă între 40.000 și 50.000 de dolari, potrivit Institutului pentru Studii de Securitate Națională din Israel. În 2022, Naftali Bennett, pe atunci prim-ministru al Israelului, a declarat că Iron Beam ar costa doar 2 dolari per interceptare , respingând orice număr de atacuri la un cost neglijabil. În timp ce rachetele de croazieră pot costa milioane de dolari, dronele iraniene Shahed-136 cu rază lungă de acțiune sunt mașini simple, cu tehnologie redusă, care costă mai puțin de 30.000 de dolari bucata. Hamas se bazează în principal pe rachetele Qassam fabricate artizanal, asamblate din țevi industriale și explozivi improvizați, care costă sub 1.000 de dolari bucata.

Iron Beam e aproape gata să intre în serviciu

„Totul se reduce la o ecuație de costuri”, spune pentru Popular Mechanics Mark Neice, CEO al Directed Energy Consultants, o firmă din Albuquerque, New Mexico, care oferă consultanță tehnică în domeniul laserelor de mare putere. „Sistemul actual este eficient, dar este scump. Când tragi rachete de 50.000 de dolari împotriva țintelor de 10.000 de dolari, cât timp poți să te menții pe partea greșită a curbei de costuri?” Iron Beam va avea, teoretic, un număr nelimitat de focuri, spre deosebire de Iron Dome, care are 20 de rachete pe baterie. De asemenea, va fi mult mai eficient din punct de vedere al costurilor, deoarece singurul factor limitativ este fiabilitatea și accesul la energie electrică, care costă aproximativ 14 cenți pe kilowatt-oră în Israel.

Iron Beam reduce, de asemenea, riscul de daune colaterale. Interceptările au loc adesea deasupra zonelor populate, iar rachetele supersonice Tamir ale Iron Dome cântăresc 200 de kilograme fiecare; o defecțiune a motorului sau o ratare a lansării ar putea provoca daune grave. Dar un laser merge întotdeauna exact acolo unde este îndreptat și nu va cădea pe sol într-un loc neașteptat.

Iron Beam a fost testat cu succes în 2022, iar implementarea era inițial planificată pentru doi-trei ani mai târziu. Pentru a accelera acest proces, președintele american de atunci, Joe Biden, a aprobat în aprilie un pachet de ajutor militar în valoare de 15 miliarde de dolari pentru Israel, din care 1,2 miliarde de dolari sunt alocați pentru Iron Beam. Planurile anterioare descriau această sumă ca fiind destinată cercetării și dezvoltării, dar acum banii sunt destinați achizițiilor.

Armata SUA testează arme cu fascicule laser de peste 50 de ani

Dar aceasta nu este prima încercare de a utiliza un laser defensiv. „De zeci de ani, energia dirijată a stârnit valuri de entuziasm – sau cicluri de hype”, spune Black. În prezent, SUA are nu mai puțin de 31 de programe laser (cercetătorii Pentagonului doboară drone cu lasere din 1973 ), dar se luptă să pună în funcțiune sisteme robuste și fiabile.

Sistemul XN-1 LaWS („Laser Weapon System”), instalat în 2014 pe nava de război amfibie USS Ponce a Marinei SUA, a fost trimis în Golful Persic, dar nu a tras niciodată în condiții reale. O evaluare a DefenseScoop a constatat că LaWS avea probleme cu urmărirea și distrugerea țintelor mici, iar arma a fost în cele din urmă abandonată. Armata SUA utilizează în prezent lasere pentru a proteja trupele de dronele lansate de insurgenții din Irak. Însă un articol MSN afirmă că „feedback-ul soldaților indică până în prezent diferențe semnificative între rezultatele obținute în laborator și în cadrul testelor și utilizarea tactică reală”. În limbajul militar, asta înseamnă „nu funcționează așa cum ar trebui”.

Bloggerii militari cred că Israelul are un avans tehnologic în domeniu

Black crede că un sistem precum Iron Beam ar putea avea succes acolo unde altele au eșuat. „Acum avem o convergență a tehnologiilor care fac acest lucru posibil, inclusiv generarea și stocarea energiei, miniaturizarea componentelor și, foarte important, progrese mari în ceea ce privește țintirea”, spune el pentru TWZ. „Dacă Israelul va implementa cu succes Iron Beam, va contribui la eliminarea problemelor tehnologice și va demonstra viabilitatea conceptului”.

Neice este de acord, citat de Popular Mechanics. „Acum putem utiliza fibre optice și lasere electrice disponibile pe piața comercială, dezvoltate pentru tăiere și sudare. Diferența este că ei concentrează laserele pe un obiect aflat la milimetri distanță, iar noi ne concentrăm pe ceva aflat la kilometri distanță”. Pe lângă faptul că oferă Israelului un scut imbatabil, Iron Beam ar putea furniza și piesele lipsă pentru un sistem american de apărare cu laser de succes. Ambele țări ar putea apoi oferi sisteme pentru export, pentru a proteja aliații.

Un sistem de apărare cu laser ar fi o premieră istorică și ar constitui un model pentru programele SUA în domeniul laserului. Acestea ar putea apăra bazele și navele de război din străinătate sau ar putea asigura securitatea națională împotriva atacurilor teroriste cu drone. Bloggerii militari americani cred că Israelul nu este mai avansat din punct de vedere tehnic în domeniul laserelor, dar implementarea Iron Beam va furniza date esențiale despre aspectele practice ale funcționării în lumea reală, cum ar fi întreținerea, reparațiile și lanțul de aprovizionare necesar pentru a menține laserele în funcțiune. Spre deosebire de alți aliați, Israelul ar putea utiliza laserul în mod regulat.