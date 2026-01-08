Ce sunt „fake shop”-urile

Cumpărăturile online sunt în plină expansiune. Riscurile sunt și ele în creștere. Escrocii vizează datele și banii clienților, adaptându-și constant metodele. Aceasta include magazine online false, dintre care unele sunt greu de distins de platformele legitime.

Cei care fac cumpărături pe aceste site-uri nu numai că își predau datele escrocilor, dar adesea pierd și o sumă semnificativă de bani fără a primi vreodată bunurile comandate.

Experți din diverse domenii avertizează de ani cu privire la magazinele online false.

În contextul creșterii continue a cumpărăturilor online, pericolele asociate acestui domeniu devin din ce în ce mai frecvente. Printre acestea, se numără așa-numitele „fake shops”, magazine online false care atrag clienții cu oferte tentante, doar pentru a le fura banii sau datele personale,

Potrivit Centrului de Consiliere pentru Consumatori din Hamburg, aceste site-uri pot fi greu de deosebit de magazinele legitime, deoarece imită designul profesional și oferă produse la prețuri atrăgătoare.

Lista actualizată periodic a magazinelor false, publicată de acest centru, este un instrument esențial pentru consumatorii care doresc să evite să cadă în capcana escrocheriilor online.

Lista este disponibilă pe site-ul oficial și include sute de magazine suspecte din diverse categorii, de la electronice la produse cosmetice.

Cum recunoști un „fake shop”?

Sunt câțiva pași pe care îi pot urma pentru a te proteja.

1. Verifică adresa site-ului: Dacă domeniul are extensii neobișnuite sau nu conține „https” pentru securitatea datelor, este un semnal de alarmă.

2. Prețuri prea mici pentru a fi adevărate: Prețurile semnificativ mai mici decât în alte magazine ar trebui să ridice suspiciuni. De asemenea, disponibilitatea produselor rare sau epuizate în alte magazine poate fi un alt indiciu.

3. Politici de confidențialitate: Lipsa condițiilor generale sau a politicii de confidențialitate este un semn clar de avertizare. Documentele copiate sau traduse prost indică, de asemenea, un potențial pericol.

4. Detalii de contact: Magazinele online autentice trebuie să afișeze informații clare despre identitatea și detaliile de contact ale proprietarilor.

5. Garanții sau sigilii false: Unele site-uri utilizează sigilii de încredere false pentru a induce în eroare clienții, de aceea este esențial să verifici autenticitatea acestora pe paginile web ale autorităților respective.

6. Doar metoda de plată prin transfer bancar: Dacă magazinul permite doar plata în avans prin transfer bancar, este mai bine să renunți la achiziție.

7. Recenzii false: Comentariile prea entuziaste sau uniforme pot fi un semn al unui „fake shop”. Caută recenzii pe alte platforme sau forumuri pentru confirmare.

Liste de magazine-țeapă!

În cazul în care ai fost victima unui „fake shop„, ia măsuri rapide: contactează banca pentru a bloca tranzacția, adună toate documentele și dovezile legate de achiziție, și depune o plângere la poliție. Reține întotdeauna: mai bine să fii precaut decât să regreți!

Pentru a identifica un magazin fals, se poate utiliza instrumentul „Fakeshop-Finder” dezvoltat de Centrul de Consiliere pentru Consumatori din Germania, Introdu link-ul magazinului suspect și află dacă este de încredere.

Dacă dați peste un magazin care ridică întrebări, ar trebui să verificați lista de magazine false pentru a vedea dacă este inclus. Lista Centrului pentru Consumatori din Hamburg completează lista de pe Watchlist Internet.

SRI a evitat să explice pentru Libertatea cum va interveni legal în procesul luptei împotriva corupției, conform noii Strategii de Apărare a Țării. Procuror: ar trebui schimbată legea de funcționare a serviciului
Exclusiv
Știri România 07:00
SRI a evitat să explice pentru Libertatea cum va interveni legal în procesul luptei împotriva corupției, conform noii Strategii de Apărare a Țării. Procuror: ar trebui schimbată legea de funcționare a serviciului
Loto 6/49 din 8 ianuarie 2026. Report de peste 9,13 milioane de euro la Joker, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 8 ianuarie 2026. Report de peste 9,13 milioane de euro la Joker, categoria I
Ce face Adi Vasile în pauza de la filmările Survivor România 2026. Imaginile din Republica Dominicană
Stiri Mondene 07 ian.
Ce face Adi Vasile în pauza de la filmările Survivor România 2026. Imaginile din Republica Dominicană
Cătălin Zmărăndescu a spus motivul pentru care a acceptat să participe la Power Couple 2026. Cine l-a convins
Stiri Mondene 07 ian.
Cătălin Zmărăndescu a spus motivul pentru care a acceptat să participe la Power Couple 2026. Cine l-a convins
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Politică 07 ian.
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
