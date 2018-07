Vă reamintim bilanțul inundațiilor din România, duminică, 1 iulie: Patru oameni au murit, sute de familii evacuate și drumuri blocate de viitură. Un bărbat este căutat în apele râului Sălăuţa din Bistrița-Năsăud, după ce nu s-a mai întors acasă de sâmbătă seară.

“Aş vrea să vă dau şi câteva veşti bune. (…) Noi am fost motivaţi şi capacitaţi să acţionăm, în primul rând, pentru salvarea de vieţi omeneşti. Însă pot să spun că în acest moment nu mai avem localităţi izolate. Dacă luăm ca moment de vârf data de sâmbătă, s-a întâmplat foarte repede. Nu mai avem evacuate decât în jur de 100 de persoane, am avut un vârf de 900 de persoane evacuate în această perioadă. Se mai află în spaţiile asigurate de autorităţile locale doar 38 de persoane în judeţele Neamţ, Covasna şi Botoşani şi aceste acţiuni de sprijinire a populaţiei vor continua şi putem spune însă că nu mai există un risc pentru oameni şi comunităţi. Mai sunt încă 9 segmente de drumuri naţionale cu circulaţie închisă sau în care se circulă cu dificultate. Aşa cum am anunţat, am fost mobilizaţi şi în fiecare zi au acţionat în jur de 20.000 de angajaţi ai Ministerului, ne-au ajutat şi angajaţii MApN”, a precizat Carmen Dan la Antena 3.