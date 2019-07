Într-o postare pe Facebook, Nuami Dinescu a comentat despre reacțiile celor de la serviciul de urgență 112 în momentul în care Alexandra Măceșanu a vorbit cu ei la telefon.

„Am 50 de ani și de mâine o să-mi pun cele mai scurte fuste pe care le am în casă. Mă jur. Nu am umblat așa pentru că nu am fost vreo cochetă în viață mea, m-a preocupat mai puțin cum arăt, am vrut să am ce spune când deschid gură, să nu fiu proastă. De mâine ăsta va fi protestul meu.

În prostia mea am deschis televizorul destul cât să aud și să mi se facă rău, să-mi vină să mă întind în pat. Scriu din pat, că m-a copleșit. Să-ți bați joc de un copil care cere AJUTOR, CARE ÎȚI SPUNE CĂ A FOST VIOLATĂ, nemernicilor, folosiți cuvântul ăsta îngrozitor cu usurința cu care te speli pe mâini, nici o pedeapsă, nici un blestem nu e destul pentru voi.

Realizați în ce criză morală și existentială ne-au adus ăstia, cu nesimțirea lor, cu hoția lor, cu nepăsarea lor? Ar fi trebuit să fim toți, toți, în Piața Victoriei, să-i trimitem acasă că la puscărie nu putem, legea și-a pierdut balanța… Ce popor suntem noi, mă? Popor care iubește coliva și mămăliga? Atât ne-a mai rămas?”, a comentat Nuami Dinescu.

Stenograma convorbirilor pe care Alexandra Măceșanu le-a avut cu serviciul de urgență 112 a fost făcută publică marți, 30 iulie.

