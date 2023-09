Lyon, France, 2022-11-26. A sign on the ground where it is written so that our lives are no longer filed without action, in the middle of pairs of red shoes symbolizing the femicides in France for the year 2022, on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence Against Women. Photography by Nicolas Liponne / Hans Lucas. Lyon, France, 2022-11-26. Un pancarte sur le sol ou il est ecrit pour que nos vies ne soient plu classees sans suite, au milieu de paires de chaussures rouge symbolisant les feminicides en france pour l annee 2022, a l occasion de la journee internationale de l elimination des violences faites aux femmes. Photographie de Nicolas Liponne / Hans Lucas / Profimedia Images