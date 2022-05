Înregistrările video postate pe reţelele sociale arată străzi largi inundate în mai multe municipalităţi, case prăbuşite şi alunecări de teren.

Președintele brazilian Jair Bolsonaro a postat un videoclip pe Twitter care îl arată într-un elicopter, zburând deasupra zonelor inundate. El a precizat că aterizarea era periculoasă din cauza „instabilității solului”.

– Nada é mais valioso do que aqueles que amamos e tudo que construímos com o suor de nosso trabalho. As chuvas em Recife e diversas cidades do NE têm causado perdas irreparáveis, mas estamos fazendo o possível para amenizar a dor de nossos irmãos, prestando todo apoio necessário. pic.twitter.com/COh7ppMVt4