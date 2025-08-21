Mireasa, Karina Luncașu, a împărtășit pe contul său de TikTok povestea construcției locației.
„600 de persoane într-un loc în care nu exista absolut nimic. Am construit chiar și podeaua, s-au montat corturi, s-au adus scaune, mese. (…) Într-un final totul a ieșit exact cum ne-am dorit”.
Nunta a avut loc pe 26 iulie.
„S-a muncit extrem de mult cu două săptămâni înainte ca totul să fie gata pentru ziua cea mare”.
@karinaluncasu Și partea mai puțin estetică dar care a dus la rezultatul final 🥺✨#wedding #weddingday #fyp #iasi #weddingdecor ♬ som original - Nico News
Protagoniștii acestei povești sunt Silvan Cimpoeșu, în vârstă de 26 de ani, fiul prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, și Karina Luncașu, 24 de ani, fiica unei familii de antreprenori cunoscuți din Iași.
Mireasa spune că nu a ieșit mai ieftin decât dacă ar fi închiriat un local: „A implicat un efort logistic foarte mare și lucruri neprevăzute pe care nu prea le întâmpini la un local”.
La final, totul a fost demolat.
Nunțile în aer liber devin tot mai populare în rândul românilor.
Cununia religioasă s-a desfășurat la Biserica Bărboi. Mireasa a purtat o rochie elegantă din dantelă englezească cu o trenă lungă, în timp ce mirele a optat pentru un smoching negru clasic.
Cununia civilă a avut loc pe 25 iulie, în sala mare a Consiliului Local Iași.
Karina Luncașu este absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și urmează un master în consiliere și psihoterapie de cuplu și familie.
Silvan Cimpoeșu a absolvit programul BSc în Arhitectură la Bartlett School of Architecture, UCL, și a lucrat la firma Burgess Architects din Londra.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.