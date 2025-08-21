Mireasa, Karina Luncașu, a împărtășit pe contul său de TikTok povestea construcției locației.

„600 de persoane într-un loc în care nu exista absolut nimic. Am construit chiar și podeaua, s-au montat corturi, s-au adus scaune, mese. (…) Într-un final totul a ieșit exact cum ne-am dorit”.

Nunta a avut loc pe 26 iulie.

„S-a muncit extrem de mult cu două săptămâni înainte ca totul să fie gata pentru ziua cea mare”.

Protagoniștii acestei povești sunt Silvan Cimpoeșu, în vârstă de 26 de ani, fiul prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, și Karina Luncașu, 24 de ani, fiica unei familii de antreprenori cunoscuți din Iași.

Mireasa spune că nu a ieșit mai ieftin decât dacă ar fi închiriat un local: „A implicat un efort logistic foarte mare și lucruri neprevăzute pe care nu prea le întâmpini la un local”.

La final, totul a fost demolat.

Nunțile în aer liber devin tot mai populare în rândul românilor.

Cununia religioasă s-a desfășurat la Biserica Bărboi. Mireasa a purtat o rochie elegantă din dantelă englezească cu o trenă lungă, în timp ce mirele a optat pentru un smoching negru clasic.

Cununia civilă a avut loc pe 25 iulie, în sala mare a Consiliului Local Iași.

Karina Luncașu este absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și urmează un master în consiliere și psihoterapie de cuplu și familie.

Silvan Cimpoeșu a absolvit programul BSc în Arhitectură la Bartlett School of Architecture, UCL, și a lucrat la firma Burgess Architects din Londra.

