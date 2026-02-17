Proprietara chioșcului de ziare din Italia s-a născut la Galați

Tatiana Vizureanu, o antreprenoare care redefinește conceptul de presă locală în Ravenna, Italia, a fost martoră a unor vremuri dificile în România comunistă.

Crescută în Galați, pe malul Dunării, Tatiana a trăit sub regimul lui Nicolae Ceaușescu timp de 24 de ani, între 1965 și 1989.

„Perioada cea mai grea a fost între 1983 și căderea lui Ceaușescu. Magazinele alimentare erau goale, iar tinerii erau în prima linie a protestelor. Mulți au fost uciși. Eu, împreună cu colegii mei de la universitate, pregăteam manifeste clandestine împotriva dictaturii. Dacă am fi fost descoperiți, ar fi fost sfârșitul. La acea vreme, toată România era supravegheată de Securitate, iar informatorii erau peste tot – chiar și un membru al familiei putea trăda”, a povestit Tatiana într-un interviu pentru Ilrestodelcarlino.it.

Cum a ajuns Tatiana să se mute din Galați în Italia, în 1994

După prăbușirea regimului comunist, Tatiana și-a continuat cariera în șantierele navale din Galați, unde lucra ca inginer specializat în amenajări interioare și vopsitorie pentru nave. În 1994, s-a mutat în Ravenna, Italia, împreună cu soțul ei, un antreprenor italian.

„Am avut oportunități de avansare în carieră în România, dar am decis să-l urmez pe soțul meu în Italia. A fost dificil, pentru că îmi doream independență financiară și un loc de muncă. Am fost angajată la McDonald`s, fiind prima muncitoare străină acolo.

După șase ani, am devenit manager, dar programul de lucru lung m-a determinat să renunț când s-a născut fiul meu, Alessandro, care astăzi are 24 de ani și studiază ingineria industrială”, a explicat ea.

Tatiana din Galați și-a deschis propriul chioșc de ziare din Italia

Începând cu 2002, Tatiana a făcut un pas curajos în antreprenoriat, achiziționând un mic chioșc de ziare situat pe strada Sergio Cavina din Ravenna.

„Mi-am rugat mama să vină și să mă ajute. Ea s-a mutat în Italia și tot ce am realizat îi datorez ei, încă din perioada universității. Din păcate, mama mea a murit în 2024”, a adăugat Tatiana.

Toți cei care o cunosc spun că Tatiana este o femeie muncitoare și dedicată. Românca a transformat locația într-un magazin de ziare și încearcă zilnic să atragă clienții din generația tânără.

„Muncesc de la ora 5 dimineața până la ora 19.30. La început eram singură, dar acum am trei colaboratori. Îmi place ceea ce fac, fiind mereu în contact cu oamenii din comunitate”, a mai dezvăluit ea.

 Librăria femeii din Galați a trecut peste criza din 2008 și a depășit provocările din pandemie

Librăria ei a fost martoră la crize majore în industria editorială, inclusiv în 2008, când vânzările de ziare au scăzut drastic.

„A fost o disperare. Cu sacrificii enorme, am reușit să rezist. În timpul pandemiei COVID-19, am avut o revenire – niciodată nu am vândut atât de multe ziare! Am decis să rămân deschisă în fiecare zi, inclusiv duminica, pentru că consider că afacerea mea este un serviciu public, un bastion al democrației. Cine nu citește un ziar, cum își formează ideile, cum își consolidează opiniile, cum votează”, a întrebat Tatiana.

Dar publicul magazinului ei de ziare s-a schimbat, iar generațiile tinere lipsesc aproape complet.

„Majoritatea clienților sunt copii de până la 10-12 ani, care cumpără figurine și jocuri, și persoane peste 60 de ani, care cumpără ziare și reviste.

Tinerii și adulții nu mai citesc, se uită doar pe rețelele sociale. Din zecile de persoane care trec zilnic prin magazinul de ziare, doar două-trei sunt tineri, și aceștia sunt studenți”, a spus ea pentru presa italiană.

Cum vrea românca din Italia să atragă tinerii la librăria ei

Tatiana are planuri ambițioase pentru a atrage tinerii. „Am obținut toate aprobările necesare pentru a folosi spațiul, incluzând o zonă verde cu mese. Vreau să adaug o librărie și o papetărie, care lipsesc în cartier. De asemenea, mă gândesc la activități pentru tineri: lecturi de ziare, recitări de poezii, discuții. Nu există timp de pierdut – publicul senior va dispărea treptat, și atunci cine va mai citi?”, a subliniat ea.

În ciuda reducerii numărului de librării din Ravenna – de la 30 la doar 12 – Tatiana nu beneficiază de niciun sprijin local.

„Nu primesc niciun fel de ajutor, nici măcar reduceri pentru utilizarea spațiului public. Editorii și distribuitorii ar trebui să îmbunătățească serviciile, să modernizeze ofertele și să fie mai rapizi și mai preciși în livrări”, a ținut aceasta să precizeze.

Tatiana nu este singura româncă cu o afacere în Italia. Vasile este un alt român care și-a deschis o afacere în Italia, însă acesta s-a confruntat cu probleme financiare. Totuși, românul a avut parte de un real ajutor din partea unui italian care a condus 240 kilometri ca să îi ofere un cadou financiar când acesta mai avea doar 7 euro în cont.

Ce a adus codul portocaliu de viscol și ninsori în România: școli și drumuri închise. Recomandările autorităților
LiveText
Știri România 19:11
Ce a adus codul portocaliu de viscol și ninsori în România: școli și drumuri închise. Recomandările autorităților
Un elev din Craiova e dat pe spate de profesorii de la liceul din America unde învață pentru un an: „Fac mai mult decât strictul necesar"
Interviu
Știri România 19:00
Un elev din Craiova e dat pe spate de profesorii de la liceul din America unde învață pentru un an: „Fac mai mult decât strictul necesar”
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite" 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina"
Stiri Mondene 18:00
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite” 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina”
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Stiri Mondene 17:18
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
GSP.ro
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Politică 18:40
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Nicușor Dan a explicat de ce merge la Comitetul pentru Pace de la Washington: „E în interesul României"
Politică 15:41
Nicușor Dan a explicat de ce merge la Comitetul pentru Pace de la Washington: „E în interesul României”
