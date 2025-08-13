Orchestra a fost adusă din Germania, preparatele culinare au sosit de la Paris, iar prezentarea evenimentului a fost realizată de Lilu Ojovan, una dintre cele mai cunoscute moderatoare TV din Republica Moldova.

Momentul cel mai impresionant a fost apariția miresei, care a aterizat cu elicopterul pe pajiștea din fața palatului, alături de tatăl ei, o scenă demnă de un film romantic.

La intrare, mesele invitaților erau marcate pe panouri imense, iar mirii au pășit pe un covor moale și lucios spre locul în care și-au rostit jurămintele. Meniul a fost completat de un tort impresionant, lung de 2 metri.

Deși au optat pentru eleganța franțuzească, mirii nu au renunțat la tradițiile moldovenești, servind a doua zi zeamă de găină, după obicei.

Evenimentul a stârnit reacții împărțite: unii i-au felicitat pe miri pentru curajul și posibilitatea de a-și împlini visul, descriind nunta ca fiind fermecătoare, în timp ce alții au criticat fastul considerat excesiv, numindu-l „fală moldovenească” sau „prostie moldovenească” și întrebându-se dacă în Europa, astfel de nunți sunt obișnuite.

