Nuţi, bona familiei Reghecampf, dezvăluiri neaşteptate din casa din Dubai

Nuţi a făcut dezvăluiri neaşteptate în cadrul emisiunii „Prodanca şi Reghe viaţă în Dubai”, de la Antena Stars. Ea este cea care are grijă de copii şi îi alintă tot timpul, mai ales pe Bebeto, fiul cel mic al impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf.

„Cum să pierd un meci de-al lui Bebe? Trebuie să ne împărţim. Bebe nu are fiţe şi nu are harfe, e un băiat cuminte şi ascultător. Eu nu îmi amintesc să fi făcut vreo prostie”, a spus Nuţi. „Din cauza ei are harfe şi fiţe. Eu uite aşa îl ţin şi ea îl alintă, îi face toate poftele. E mă-ta doi, nu? Dacă mă uit puţin câş la Nuţi e tragedie. Lăsând gluma la o parte, eu nu am mai văzut un copil mai cuminte decât Laur. De când e mic şi mergem la restaurant el nu se mişcă. Este incredibil!”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

