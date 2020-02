O afacere mov și căsuţa din poveşti plină cu visuri. Cum a transformat o tânără din Târgu Jiu o tufă de lavandă într-un business de succes

De Anca Ochianu,

Pentru că produsele trebuiau valorificate, a deschis prima şi singura lavanderie din oraş, unde creează sute de aranjamente. Locul a devenit atracţia turiştilor din România, dar şi din străinătate.

Solul care nu era bun de nimic

“Legătura mea specială cu lavanda a pornit de la prima tufa primită de la o prietenă în 2013, când ne-am mutat la casă. Am multiplicat-o și am format din ea un gărduleţ de lavandă în faţa casei. Din primele flori de lavandă am făcut săculeţi pentru dressing, pentru noi şi pentru prieteni. Fiind toamna lui 2015, înainte de a da bruma, am strâns ultimele flori într-un bucheţel pe care l-am uscat şi l-am păstrat în vază. Atunci am realizat că gingăşia şi parfumul lavandei se menţine în timp. Aşa mi-a venit şi ideea de a planta o porţiune de teren de aproximativ 700 mp, aferentă casei, care ne dădea bătăi de cap în privinţa amenajării. Este un sol calcaros şi gazonul nu creştea frumos. M-am interesat ce fel de sol avem, sfătuindu-mă cu producătorul românesc de la care am cumpărat butaşii, ajungând la concluzia că Sevtopolis Angustifolia este cel mai potrivit soi. Astfel, toamna târziu, 13 noiembrie 2016, ajutată fiind de familie şi apropiaţi, am plantat primii 1.200 butaşi”, a început să povestească Ana Neagu.

Cultura de lavandă

Cu fetele și cu soțul

Cultura este una bio, lucrată doar manual. Câteva fete din zonă au ajutat-o cu întreţinerea şi recoltarea. Soţul Anei a fost şi el sprijin şi aşa în vara lui 2017 au adunat prima recoltă de lavandă. “Un braţ mititel de flori, dar care a adus după el un număr nedefinit de visuri. Din aceste prime flori am făcut câteva aranjamente cu care, tare mândră de ele, m-am lăudat pe reţeaua de socializare. Impactul pozitiv pe care l-au avut a atras cu sine şi cererea. Aprecierile venite constant au fost factorul decisiv în conturarea visului meu cel mai de preţ, acela de a avea în oraş o «Lavanderie», unde iubitorii de lavandă să îşi poată găsi un cadou pentru cei dragi sau chiar pentru sine, un aranjament sau o decoraţiune cu lavandă care să le înfrumuseţeze casa”, a continuat tânăra din Târgu Jiu.

Aranjamente cu lavandă

Lavanderia, atracţie turistică

Aranjamentele, buchetele sau lumânările pentru evenimente se lucrează fir cu fir şi au nevoie de timp, în funcţie de cât de complex este aranjamentul floral. Lavanda uscată este sensibilă la mişcări rapide, aşa că trebuie lucrat cu grijă şi atenţie.

Pe măsură ce a crescut cererea pentru aranjamentele de lavandă, Ana Neagu a decis că este nevoie şi de un atelier de lucru. Un spaţiu care să îi poată stimula creativitatea, aşa că a apărut căsuţa desprinsă parcă din poveşti, chiar lângă cultura de lavandă. A atras atenţia turiştilor din ţară şi de peste hotare, pentru că este deschisă publicului pentru vizitare din vara trecută. Nu s-a oprit aici şi a deschis şi un spaţiu în oraş, unde îşi valorifică produsele. Este atracţia turiştilor străini!

Căsuţa desprinsă parcă din poveşti, chiar lângă cultura de lavandă

«Cadou de Sus», de la mama

“În martie 2019 (ca un cadou trimis de mama mea «de sus», în 8, de ziua femeii) am reuşit să închiriez un spaţiu micuţ, chiar în centrul pietonal al Târgu Jiului, pe care să îl transform în Lavanderia mea din vis. La noi se găsesc atât aranjamente neperisabile din lavandă şi alte plante uscate, cât şi articole de porţelan şi decoraţiuni în temă. Am deschis în Joia Mare. Reacţiile oamenilor sunt greu de descris în cuvinte, de altfel, aceasta este cea mai mare mulţumire a mea, aprecierile, felicitările şi expresiile lor de încântare când ne trec pragul. Lavanderia este prima şi, momentan, singura din Târgu Jiu. Aroma lavandei este principala «vinovată» care atrage oamenii către magazin, cel puţin aşa ne declară dumnealor. Desigur, să nu uităm bicicleta mov, care s-a comportat ca un magnet, şi mai toți – copii, adulţi, turişti – se fotografiază cu ea în faţa magazinului!”, a încheiat Ana Neagu.

Lavanderia

Cultura de lavandă are acum 1.300-1.500 de metri pătraţi, iar căsuţa se afla în apropierea oraşului Târgu Jiu, la 10-15 minute de mers cu maşina, în localitatea Polata.