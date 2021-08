Umaira, care stă în Hull din 2009, a povestit că familia a încercat să fugă din Afganistan a doua zi după ce talibanii au invadat capitala Kabul, însă au fost nevoiți să se întoarcă din drumul spre aeroport după ce cumnata ei a făcut atac de cord în taxi și a murit.

A doua zi, rudele au îngropat-o pe femeie, însă le-a fost teamă să mai încerce să plece spre aeroport.

Casa familiei a fost deja „vizitată” de talibani și, spune femeia, soldații s-au ”holbat” îndelung la tânăra de 20 de ani.

„Nimeni nu poate dormi noaptea, păzesc casa de pe acoperiș”

Este o fată frumoasă și suntem cu toții atât de îngrijorați că într-o zi vor veni și o vor lua. Nimeni nu poate dormi noaptea, stau treji și păzesc casa de pe acoperiș, să vadă dacă se apropie cineva de ei. Eu nu caută soții, ci sclave sexuale. Sunt bărbați în vârstă care vor cinci sau șase fete. Umaira, pentru Hull Live:

Săptămâna trecută, Najla Ayoubi, fost judecător afgan, a declarat, pentru Sky News, că numeroase femei din Afganistan i-au povestit prin ce au trecut.

”Unei femei i s-a dat foc pentru că nu a gătit bine pentru luptătorii talibani. Forțează oamenii să le dea mâncare și să gătească pentru ei. De asemenea, sunt femei care sunt trasportate în sicrie în țările vecine pentru a fi folosite ca sclave sexuale”, a afirmat ea.

Former Afghan judge Najla Ayoubi says she had to "flee" for her life from the Taliban after speaking in favour of women and women's rights.



She says she's spoken to hundreds of her fellow activists in Afghanistan and many of them are "in hiding".https://t.co/L3t5CE65aD pic.twitter.com/btj45ANiDm — Sky News (@SkyNews) August 20, 2021

Când au condus ultima oară țara, între 1996 și 2001, talibanii au impus legea Sharia, o interpretare strictă a legii islamice. Adică, femeile nu pot lucra, nu pot ieși din locuință fără să fie însoțite de un bărbat și trebuie să aibă tot timpul fața acoperită în public. Pentru fete, școala nu mai este o opțiune, accesul fiind interzis.

Femeile care au încălcat aceste reguli au fost umilite și bătute în public de poliția religioasă a talibanilor. Talibanii au efectuat, de asemenea, execuții publice, au tăiat mâinile hoților și au lapidat femei acuzate de adulter.

Totuși, Zabihullah Mujahid, purtător de cuvânt al talibanilor, a spus miercuri, că li se va permite femeilor să meargă la școală și la locurile de muncă, atât timp cât vor purta un hijab care să le acopere capul. De asemenea, femeile vor avea nevoie de un însoțitor de sex masculin în călătoriile care durează mai multe zile.

Citeşte şi:

Talibanii cheamă la serviciu femeile angajate în sistemul sanitar, după ce Afganistanul a rămas fără medici și asistente

Pentagonul spune că a fost o singură explozie la Kabul. Crește dramatic bilanțul victimelor

Dat afară de la Parcuri, Bogdan Tănase a fost mutat de Nicușor Dan în aceeași zi șef la o instituție de cultură. „Nu am discutat asta cu primarul”

PARTENERI - GSP.RO Ce avere au Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf: ”Dacă mă las, aş trăi 20 de vieţi”. Suma este colosală

Playtech.ro Ce a pățit Mircea Badea după ce a vorbit despre Dana Budeanu. Nici el nu se aștepta la așa ceva

Observatornews.ro O fetiță de doi ani a murit electrocutată de un încărcător de telefon, în Brazilia. ”Acum ești un îngeraș cu aripi mici. Ai grijă de mămica ta de sus!”

HOROSCOP Horoscop 27 august 2021. Taurii ar fi bine să păstreze măsura, mai ales în privința gesturilor pe care le fac

Știrileprotv.ro Femeia care se chinuie de 30 de ani să ia permisul de conducere. A făcut 1.000 de ore de condus degeaba. Ce i se întâmplă de fiecare dată înainte de examen

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Despre încredere și frumusețe, cu Melania Medeleanu. „E mai puțin despre trăsături fizice și tot mai mult despre altfel de standarde – empatie, curaj, implicare”