Scrisoarea avertiza să nu fie deschise uşile catedralei în acest weekend, deoarece acolo au fost ascunse cuţite pentru a face „un măcel”.

„Nu deschideţi catedrala pe 11 şi 12 octombrie, vor fi vizitatori străini care, cu ajutorul altor vizitatori, au ascuns deja cuţite în catedrală în ultimele zile şi vor face un măcel. Vă rugăm să nu deschideţi catedrala”, sa arată în scrisoare, care a fost dactilografiată și plasată lângă lumânări.

Potrivit unei surse din poliție citată de ziarul francez, scrisoarea anonimă a fost găsită vineri după-amiază de către un paracliser. Poliţia a început verificările imediat după ce a fost anunțată. După două serii de verificări, vineri seara și sâmbătă dimineața, catedrala a fost declarată „sigură”. Turiștii aflați în interior nu au fost evacuați în momentul inspecțiilor.

O „inspecţie de securitate efectuată în comun de serviciul de securitate al catedralei şi personalul direcţiei de ordine publică şi circulaţie al Prefecturii de poliţie a permis eliminarea oricărui risc”, a transmis Prefectura de poliţie din Paris.

„Personalul Prefecturii de poliţie, sprijinit de militarii din Forţa Sentinelle, este permanent mobilizat pentru a asigura securitatea lăcașului de cult”, se mai arată în comunicat.

Nu este pentru prima oară când Catedrala Notre-Dame din Paris se află într-o astfel de situație. În luna aprilie, o scrisoare care evoca un atac terorist cu ocazia sărbătorilor de Paști fusese descoperită în incinta clădirii. Mesajul lăsat pe o bancă era fără echivoc: „În duminica Paștelui va fi un atentat în catedrală”.

Alerta a fost luată în serios de autoritățile franceze. O anchetă a fost deschisă pentru „amenințare concretă de crimă împotriva persoanelor, comisă din motive de rasă, etnie, naționalitate sau religie” și „divulgarea de informații false pentru a induce în eroare cu privire la o distrugere periculoasă”.

Catedrala Notre-Dame din Paris și-a redeschis porțile la sfârșitul anului trecut, la mai bine de cinci ani de un incendiu care a avariat-o grav.

