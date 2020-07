Doi noi pacienti infectati cu coronavirus sunt adusi la spitalul Victor Babes din Timisoara, marti 10 martie 2020. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia si se afla in carantina in Arad si un tanar de 37 aflat internat in Spitalul de Boli Infectioase din Resita, care a intrat in contact direct cu o alta persoana pozitiva. DANI AMARIEI / MEDIAFAX FOTO