De Mihai Niculescu,

Zece bebeluși s-au infectat cu coronavirus la Maternitatea Odobescu din Timișoara, iar patru femei au fost lăsate să plece acasă înainte de a veni rezultatele testelor care arătau că au COVID-19. Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a cerut acolo o anchetă urgentă, la fel ca la DSP-ul din oraș. Sunt 25 de medici și asistente infectați, iar asistenta bolnavă a explicat de pe patul de spital, sub protecția anonimatului, ce s-a petrecut la locul ei de muncă, arată tion.ro.

Pacientele infectate cu coronavirus se plimbau prin spital, în timp ce cadrele medicale ieșeau din izolare pentru a opera, susține femeia.

„La prima tură după nu s-a făcut la niciun membru al personalului medical testarea. Fetele, săracele, lucrează în continuare, nu au fost testate. Au fost și paciente pozitive pe care le-am tratat și apoi am aflat că au coronavirus. Ei operează în continuare, nu au nici un stres. Deja trecem pe a doua săptămână de când s-a aflat că în maternitate există cazuri pozitive. Se știa și pe jos, pe la parter, că erau paciente pozitive și umblau prin spital, fără nici o problemă. Erau medici care erau în izolare și veneau la lucru să opereze. Chiar joi l-am întrebat pe un medic de ce vine la lucru, dacă este în izolare. Atât îi interesează – să se opereze și să ne cheme la lucru”, a declarat asistenta, potrivit sursei citate.

Joi, la muncă, sâmbătă, luată cu ambulanța

Femeia a vorbit prin telefon, de pe unul din paturile Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Asistenta a fost confirmată cu coronavirus și a ajuns la spital după ce a insistat să fie testată. Ultima dată a fost joi la lucru, la Maternitatea Odobescu. Sâmbătă noaptea a luat-o ambulanța de acasă. Tușește des… dar spune că se simte puțin mai bine. A scăpat de febră și tușește mai rar decât o făcea înainte, povestește asistenta.

Recomandări Un medic hematolog a izbucnit: ”România nu poate începe cel mai eficient tratament pe pacienții COVID-19 pentru că nu are un test”

„M-au chemat la lucru și joi, deși eu le-am spus de starea mea de sănătate și nu m-au luat în seamă. Într-un final, joi am plecat de la lucru, mi s-a făcut rău, m-am învoit. Am sunat la ambulanță seara, am sunat la Direcția de Sănătate Publică, am cerut testare la domiciliu și a doua zi au venit și m-au testat. Apoi m-a sunat un medic epidemiolog sâmbătă seara, în jur de ora 22, la 24 și ceva a venit ambulanța după mine. A venit o mașină mare. Ulterior, când am ajuns la spital, am făcut febră 37 cu 9 și încă două zile după am făcut 38. S-a redus febra, de o zi nu am mai făcut febră. Frecvența tusei s-a redus la jumătate și, în rest… dureri musculare foarte mari, respirație anevoioasă. Tratamentul este foarte bun, își face efectul. Aici, la Spitalul Victor Babeș, se ocupă de noi, nu am nimic de zis”, a explicat asistenta de la Maternitatea Odobescu.

Citeşte şi:

În plin COVID-19, o școală privată din Sectorul 4 a amenințat că-și dă elevii afară, dacă părinții nu plătesc taxele integral

Bacalaureatul și Evaluarea Națională s-ar putea da în iulie. Ministrul educației, Monica Anisie: „Examenele nu vor cuprinde materia din semestrul II”

Scena 9: “Drepturile femeii au fost suspendate odată cu starea de urgență”. Ce poți să faci ca să naști în siguranță în mijlocul pandemiei

GSP.RO Temperatura la care noul coronavirus poate muri în doar câteva minute, în condiții de laborator