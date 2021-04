„E mâna lui Dumnezeu”. Ideea unei asistente din Brazilia de a-și ajuta pacienții bolnavi de COVID

Oricine vede fotografia în care mâna unui pacient apare îmbrățișată de două mănuși chirurgicale, pe un pat de spital, nu își imaginează că ideea a venit într-un moment de disperare al asistentei Lidiane Melo, 36 de ani.

Anul trecut, într-o tură tensionată, plină de pacienți care au intrat în camera de urgență de la spitalul Ilha do Governador, în zona de nord a Rio de Janeiro, nu a putut măsura saturația unui pacient.

„Mâna lui era foarte rece. L-am înfășurat în bumbac ortopedic și bandaj, care este o practică prevăzută la asistență medicală, dar nu a funcționat. Circulația nu s-a îmbunătățit. M-am gândit să-i umezesc mâna cu apă caldă, dar din cauza riscului de contaminare, ideea nu a fost una bună. M-am mai gândit puțin și am pus apa caldă în mănușile chirurgicale și i-am înfășurat mâna cu ele”, își amintește femeia.

A funcționat și, în trei minute, circulația s-a îmbunătățit. Ea a măsurat saturația de oxigen și a recomandat tratamentul.

Povestea are un an, dar abia pe 14 martie în acest an a găsit fotografia pierdută în telefonul său mobil și a decis să o posteze.

Printre complimente și mulțumiri pentru dăruire, Lidiane a văzut că imaginea gestului ei a ajuns în alte țări și a fost comentată de vedete și personalități.

Dar tehnica aplicată de Lidiane rezolvă nu numai îmbunătățirea circulației sângelui la extremitățile corpului. Aduce confort psihologic și ajută la calmarea pacienților.

Într-o altă tură, la CER do Centro, a dat peste o doamnă foarte agitată când a aflat că va trebui să fie intubată.

„Nu ne-a lăsat să o sedăm, ci a spus doar că nu o putem lăsa să moară, că are două fiice și două nepoate, care au avut grijă de familie. După o conversație, ea mi-a cerut să o țin de mână. Am spus că nu pot, că am alți pacienți de care să mă ocup, dar că voi face ceva.

Am făcut acea mănușă, ea s-a liniștit, a spus că părea că o țin eu de mână și i-am spus că nu este a mea, că ar trebui să creadă că mâna lui Dumnezeu o va ajuta să iasă din acolo”, își amintește asistenta, cu emoție.

Pacienta a fost vindecată, externată și Lidiane a aplicat deja „tehnica mâinii mici” sau „mâna lui Dumnezeu” de multe alte ori.

„Sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Uneori este obositor, disperant să pierzi 20 de pacienți într-o tură de 12 ore, dar nu știu cum să fac altceva. În ziua în care nu o să mă mai miște sau n-o să mai plâng de durerea celuilalt, încetez să mai lucrez imediat”, a spus asistenta.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a distribuit vineri, 9 aprilie, o fotografie care arată „tehnica mâinii”, creată de o asistentă braziliană pentru a oferi confort pacienților cu COVID-19.

No words can express my admiration for #healthworkers on the frontlines in this pandemic and the incredible ways they are finding to comfort their patients. Theres so much we must learn from you and do to assist and protect you! #SupportHealthCareWorkers https://t.co/oyP5hqwXQ1