De Ana Maria Marinescu,

Personalul medical e în prima linie în lupta cu coronavirusul, iar Roberta Rae, asistentă la Spitalul Piacenza din Emilia-Romagna, a doua cea mai afectată regiune din Italia, a declarat pentru publicația britanică The Guardian că se simte ca pe front, în tranşee.

E ca pe timp de război. Un război greu de dus, pentru că nu-l purtăm cu arme convenționale şi nu ne cunoaştem inamicul. Roberta Rae, asistentă la Spitalul Piacenza din Emilia-Romagna:

„Singura armă eficientă pe care o avem nu pentru a ne învinge inamicul, ci pentru a împiedica lucrurile să se înrăutățească, este izolarea. Trebuie să stăm acasă şi să respectăm regulile impuse de autorități. Până la urmă, în China asta a dat rezultate”, a mai spus asistenta.

Roberta Rae şi-a pierdut un prieten bun zilele trecute, un medic de 59 de ani care lucra în acelaşi spital cu ea.

„Eu, de fel, sunt o persoană veselă şi optimistă, însă în ultima vreme, după tot ce am văzut, am plâns mai mult decât am făcut-o vreodată. E deprimant”, a recunoscut asistenta.

Andrea Vercelli, o colegă de-ale Robertei Rae care lucrează în Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului, spune că personalul medical e pur şi simplu epuizat.

Suntem copleşiți. E vin câte 40 de cazuri de pneumonie în acelaşi timp. Andrea Vercelli, Spitalul Piacenza din Emilia-Romagna:

Şi Daniele Macchini, doctor la Spitalul Humanitas Gavazzeni din provincia Bergamo, regiunea Lombardia, trage un semnal de alarmă în legătură cu capacitatea personalului medical de a face față luptei continue cu noul virus.

Războiul a luat amploare, luptele se duc neîntrerupt, zi şi noapte. Situația e disperată. Dr. Daniele Macchini:

Medicii şi asistentele nu riscă doar epuizarea. Eu sunt şi cei mai expuşi la îmbolnăvire, de vreme ce vin în contact cu atât de multe persoane infectate cu coronavirus în fiecare zi.

Miercuri, 11 martie, dr. Roberto Stella, 67 de ani, preşedintele Ordinului Medicilor din Varese, Lombardia, a murit, după ce a luat coronavirusul de la unul dintre pacienții pe care i-a îngrijit.

Citeşte şi:

În Coreea de Sud, se vindecă mai mulți pacienți de coronavirus decât apar cazuri noi. Cum au făcut

Ne pregătim pentru mai rău: SRI calculează că e posibil să apară zone roșii în România și stă cu ochii pe stocurile medicale

GSP.RO CRIZA CORONAVIRUS. Decizie fără precedent in Romania după 1989, doar explozia de la Cernobâl a mai dus la aceasta situatie

HOROSCOP Horoscop 14 martie 2020. Fecioarele au parte de o zi de inspirație