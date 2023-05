Accidentul s-a produs autostrada Interstate 485, în apropiere de orașul Charlotte.

Două mașini au fost strivite sub casa căzută de pe TIR, au arătat imaginile de la fața locului, iar patru oameni au ajuns la spital.

Here are the two cars weve seen that are physically under this mobile home. Views from Chopper 9. pic.twitter.com/okLL72BdbL

Potrivit Departamentului de Poliție din Charlotte, traficul a fost opri timp de câteva ore. Cozile de mașini s-au întins pe 20 de kilometri.

Echipajele de urgență au intervenit și au ridicat casa, așezând-o pe un alt camion.

It probably wont be too much longer now. They got about half the house on the flat bed and pushed the remains of it to the side of the road. @wsoctv pic.twitter.com/uxpJgWGUFJ