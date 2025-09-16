Șoferul nu a fost rănit

Incidentul rutier s-a produs în jurul orei 18.00, pe DN1, între localităţile Voila şi Făgăraş.

„În urma exploziei unei roţi, cisterna s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar în eveniment nu au rezultat victime. La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD – precum şi un echipaj CBRN”, a transmis ISU Braşov.

A fost anunțată și Garda de Mediu pentru că cisterna transporta acid sulfuric.

„Echipajele asigură măsuri de prevenire a producerii unor scurgeri sau poluări, precum şi măsurile specifice de siguranţa a zonei”, au mai precizat pompierii.

Circulaţia auto este deviată temporar pe rute alternative

La faţa locului au intervenit şi poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş.

„În accident a fost implicată o autocisternă a cărui conducător, în împrejurări ce urmează a fi lămurite, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, a transmis IPJ Braşov.

Circulaţia auto este deviată temporar pe rute alternative. „Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi la locul accidentului”, au mai precizat reprezentanții IPJ Brașov.

