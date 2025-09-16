Șoferul nu a fost rănit

Incidentul rutier s-a produs în jurul orei 18.00, pe DN1,  între localităţile Voila şi Făgăraş.

„În urma exploziei unei roţi, cisterna s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar în eveniment nu au rezultat victime. La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD – precum şi un echipaj CBRN”, a transmis ISU Braşov.

A fost anunțată și Garda de Mediu pentru că cisterna transporta acid sulfuric.

„Echipajele asigură măsuri de prevenire a producerii unor scurgeri sau poluări, precum şi măsurile specifice de siguranţa a zonei”, au mai precizat pompierii.

Circulaţia auto este deviată temporar pe rute alternative

La faţa locului au intervenit şi poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş.

„În accident a fost implicată o autocisternă a cărui conducător, în împrejurări ce urmează a fi lămurite, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, a transmis IPJ Braşov.

Circulaţia auto este deviată temporar pe rute alternative. „Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi la locul accidentului”, au mai precizat reprezentanții IPJ Brașov.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut 24 de ore după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest

