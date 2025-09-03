Cisterna a fost repusă pe roți

UPDATE 8.48 ISU Vaslui a anunţat că s-a reuşit ridicarea cisternei, dar misiunea nu s-a finalizat încă, urmând să fie transvazat restul cantităţii de GPL.

În total au fost evacuate 85 de persoane din 60 de locuinţe.

Localnicii au fost evacuați după răsturnarea cisternei

Pompierii au intervenit prompt cu două autospeciale pentru a gestiona situația. Șoferul cisternei a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„Sunt scăpări de gaze pe la o supapă, se fac evacuări de către autorităţile locale. Şoferul autocisternei a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgenţă Bârlad cu traumatism toracic. Intervenţia este încă în desfăşurare şi este condusă de către inspectorul şef al ISU Vaslui, colonel Oloeriu Ioan Cătălin”, au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.

Autoritățile locale au luat măsuri rapide pentru siguranța cetățenilor. S-a procedat la evacuarea a 50 de persoane din 30 de locuințe aflate în apropierea locului accidentului, unii localnici fiind scoși „mai mult cu forța”.

Operațiunea de repunere pe roți a cisternei

În noaptea de marți spre miercuri, s-au făcut eforturi pentru a repune cisterna pe roți. După transvazarea încărcăturii, care s-a încheiat în jurul orei 02.00, s-a trecut la îndepărtarea parapetului metalic de pe capul tractor.

Cu toate acestea, după trei încercări nereușite de ridicare a cisternei, autoritățile au decis să aducă un buldozer pentru a ajuta la operațiune.

De ce este periculos gazul metan

Gazul metan, folosit pe scară largă în gospodării și industrie, ascunde pericole serioase care trebuie cunoscute de toți consumatorii. Experții atrag atenția asupra riscului de asfixiere, întrucât metanul poate înlocui oxigenul în spațiile închise, reducând capacitatea de respirație și provocând pierderea conștientei sau chiar moartea.

Un alt pericol major este inflamabilitatea gazului metan. Acesta poate crea amestecuri explozive cu aerul atunci când concentrația sa variază între 5% și 15%, iar o simplă scânteie poate declanșa incendii sau explozii cu consecințe grave pentru oameni și proprietăți. Mai mult, arderea incompletă a metanului eliberează substanțe toxice precum monoxidul de carbon, care pot cauza iritații, afecțiuni respiratorii și alte probleme de sănătate, în special la persoanele sensibile.

Pe lângă riscurile imediate, gazul metan are și un impact semnificativ asupra mediului, fiind un gaz cu efect de seră mult mai puternic decât dioxidul de carbon, contribuind astfel la încălzirea globală.