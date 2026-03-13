Conform sursei citate, cei doi „soldați” au fost livrați Ucrainei în februarie. Fabricat din oțel, cu fața acoperită de o vizieră din sticlă fumurie, soldatul robot Phantom MK-1 poate folosi diverse arme, inclusiv un revolver, un pistol, o pușcă sau o replică a unei puști de tip M-16.

Phantom MK-1, produs de compania Foundation, este prezentat ca primul robot umanoid special conceput pentru aplicații militare. Foundation a primit deja contracte de cercetare în valoare de 24 de milioane de dolari de la armata, marina și forțele aeriene ale Statelor Unite.

Mike LeBlanc, confondator al Foundation, cu 14 ani de experiență în Corpul Pușcașilor Marini ai SUA și misiuni de luptă în Irak și Afganistan, spune că nu își mai dorește să vadă oameni pe câmpul de luptă. Potrivit lui LeBlanc, obiectivul în cazul soldatului robot Phantom MK-1 este de a crea o platformă capabilă să folosească „orice tip de armă pe care o poate mânui un om”.

— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 13, 2026

„Soldații” Phantom MK-1 urmează să fie testați în viitorul apropiat într-o misiune de asalt prevăzută să aibă loc într-o clădire a Corpului Pușcașilor Marini ai SUA. Aceștia sunt antrenați să planteze explozibili pe uși pentru a-i ajuta pe soldați să intre mai în siguranță în clădiri.

În ceea ce privește Ucraina, intenția este de a folosi roboții în misiuni de recunoaștere pe linia frontului. „Acesta este un adevărat război al roboților, în care robotul devine combatantul principal, iar oamenii oferă sprijin. Este complet opusul a ceea ce era în timpul mobilizării mele în Afganistan – pe atunci, oamenii făceau totul, iar tehnologia era doar un instrument”, afirmă Mike LeBlanc.

În opinia sa, roboții umanoizi ar putea fi foarte utili în misiuni de aprovizionare și recunoaștere, de exemplu în locuri unde dronele nu pot pătrunde, inclusiv buncăre înguste și adăposturi subterane. Roboții nu obosesc și nu au senzația de frică. De asemenea, sunt prevăzuți să reziste în cele mai extreme condiții, cum ar fi radiații, contaminare chimică sau biologică. Și faptul că seamănă cu un om poate deruta inamicul.

Dezvoltarea soldaților umanoizi nu se limitează la Statele Unite. Potrivit lui Sancaet Pathak, șeful Foundation, Rusia și China derulează proiecte similare, care ar putea duce la apariția unei noi clase de arme.

Cu toate acestea, experții avertizează asupra noii clase de arme. Potrivit lui Jennifer Kavanaugh, directoarea Departamentului de analiză militară de la centrul de reflecție Defense Priorities, automatizarea sistemelor de luptă ar putea reduce barierele morale în calea declanșării unui război și ar putea complica responsabilitatea pentru greșeli.

Conform protocoalelor actuale ale Pentagonului, sistemele automate pot utiliza arme doar cu autorizare umană. Drone cu capacități autonome de țintire sunt deja utilizate pe câmpul de luptă Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE