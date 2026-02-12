O angajată mai tânără și mai puțin costisitoare

Reducerile de personal au vizat și alte patru femei. Patru din cele cinci aveau, la fel ca Sandra W., peste 50 de ani.”

„Ceea ce o deranjează cel mai mult pe fosta manageră BKW este faptul că, în ciuda motivului oficial de „desființare a postului”, funcția sa a fost preluată de o angajată mai tânără și mai puțin costisitoare. De asemenea, alte posturi despre care s-a afirmat că ar fi fost desființate au fost ulterior ocupate din nou.

În plus, două femei au fost demise din funcțiile de conducere, iar coordonarea echipelor a fost preluată de un bărbat fără experiență anterioară în management, spune Sandra W. „Rămânem cu impresia că BKW a dorit să scape în mod direct de femeile mai în vârstă și bine plătite”.

Conciliere eșuată

Una dintre femeile afectate, care dorește de asemenea să rămână anonimă pentru a nu-și periclita căutarea unui nou loc de muncă, confirmă versiunea fostei sale colege. Ea spune că, ulterior, a căutat de lucru o perioadă lungă de timp și nu a reușit să găsească decât un job cu un salariu mai mic.

Sandra W. acuză BKW de încălcarea Legii privind egalitatea de șanse. La termenul de conciliere din octombrie anul trecut, niciun reprezentant al concernului energetic din Berna nu s-a prezentat – la cerere, aceștia au motivat că termenul de preaviz expirase deja. „O contestare în timp util ar fi fost condiția necesară pentru a putea declanșa o verificare în instanță.”

„Sandra W. a primit, într-adevăr, autorizația de a depune plângere, dar a renunțat să mai continue acțiunea juridică împotriva fostului ei angajator – și din cauza riscului financiar mare.

În cazul unei înfrângeri, ea ar fi trebuit să plătească, pe lângă cheltuielile de judecată, și onorariile avocaților părții adverse. Concluzia ei: Cine încă mai speră la o continuare a angajării în timpul perioadei de preaviz și nu escaladează situația imediat, se privează, de fapt, de drepturile sale.

BKW respinge acuzațiile de discriminare

La rândul său, compania BKW precizează că deciziile de concediere au fost luate în contextul unei reorganizări. Echipa vizată era compusă în proporție de aproximativ trei sferturi din femei. Din acest motiv, au fost afectate mai multe femei decât bărbați.

Într-adevăr, BKW admite că, după concedieri, a fost angajată o nouă persoană cu un „titlu al funcției similar”. Aceasta ar fi dispus însă de alte competențe profesionale și ar fi preluat o sferă de atribuții care se diferențiază „clar” de cea a Sandrei W. și care, în plus, presupune o normă de lucru parțială.

„Compania de energie respinge acuzația de discriminare a femeilor în vârstă și subliniază că nici genul, nici vârsta nu au jucat vreun rol în procesul de reorganizare. Decisive au fost calificările pentru viitoarele sarcini. În plus, din totalul celor nouă posturi desființate, două femei de peste 50 de ani și un bărbat sub 50 de ani au putut să treacă pe «funcții adecvate, echivalente în cadrul BKW.”

Nu este primul caz

Acesta nu este primul caz în care compania BKW este acuzată de discriminare. În 2024, emisiunea „Kassensturz” a raportat cazul unei foste directoare de comunicare care, în ciuda faptului că avea aceeași poziție și experiență, câștiga cu aproximativ 20.000 de franci mai puțin pe an decât colegul ei bărbat. În urma unei reclamații interne, aceasta a primit ulterior același salariu, dar a trebuit să meargă în instanță pentru a obține plata diferenței și în mod retroactiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE