Prețul lemnelor de foc a crescut dramatic în Croația

Un metru de lemn de foc, cum ar fi cel de stejar, costă acum 65 de euro, iar pentru un consum mediu de 10 metri cubi pe sezon, suma devine semnificativă pentru gospodării. În plus, alternative precum gazul sau energia electrică se dovedesc adesea prea costisitoare.

Încălzirea cu ajutorul aparatelor de aer condiționat a devenit o opțiune tot mai populară, deși nu lipsită de controverse.

O astfel de discuție a avut loc recent pe platforma Reddit, unde un utilizator a cerut sfaturi: „Bună ziua tuturor, este prima dată când folosesc aerul condiționat ca metodă de încălzire și pur și simplu nu știu cum să îl setez în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor. Factura mea la electricitate de luna trecută a fost de 160 € și, bineînțeles, acum încerc să o reduc”, a explicat acesta, menționând că locuiește într-un apartament de 60,5 metri pătrați la mansardă, fără să fie sigur de calitatea izolației.

Cum e mai bine, să ții aerul condiționat în funcțiune non-stop sau să îl pornești la nevoie?

Răspunsurile au apărut rapid, dar opiniile au fost împărțite. Unii utilizatori susțin că încălzirea pe timpul nopții este inutilă.

„Mai bine și mai sănătos este să dormi într-o cameră care nu este încălzită noaptea”, a scris unul dintre aceștia. În schimb, alții recomandă să nu oprească deloc aerul condiționat: „La mine este pornit 24/7, niciun fel de probleme până acum, factura e mai mare, dar să îngheț nu se pune problema”.

Factorul cheie menționat de mulți a fost izolația locuinței: „Depinde de multe lucruri… cât de mare este spațiul pe care îl încălzești, cum este izolația etc. Eu personal nu aș lăsa aerul condiționat pornit peste noapte”, a subliniat un alt utilizator.

O soluție de compromis: reducerea temperaturii pe timpul nopții

Un alt sfat popular a fost să nu se oprească complet aparatul, ci să se reducă temperatura. „Propun să scazi temperatura la 16–17 grade pe timpul nopții, iar dimineața să o ridici din nou. Cu siguranță va consuma mai puțin decât să ridice temperatura cu 4–5 grade”, a sugerat un utilizator.

Totuși, acest sfat a fost criticat de un alt participant la discuție: „Acesta este un nonsens pe care oamenii neștiutori din această țară îl adoră dintr-un motiv anume. Faptul că temperatura este mai mare nu înseamnă că scad pierderile de căldură. Din contră”.

Tot el a adăugat: „Oprirea încălzirii pe timpul nopții este nu doar mai eficientă, ci și mai sănătoasă, deoarece s-a dovedit că majoritatea oamenilor dorm mai bine la temperaturi mai scăzute”.

Un alt utilizator a intervenit pentru a explica funcționarea aparatelor de tip inverter: „Inverterul nu are același COP atunci când menține temperatura constantă și când trebuie să ridice temperatura cu 4–5 grade dimineața. Reducerea la 16–17 °C nu este același lucru cu oprirea completă a încălzirii”.

Experiențele utilizatorilor: consum și costuri

Mai mulți participanți la discuție au fost de acord că oprirea completă a aparatelor de tip inverter în timpul iernii nu este o idee bună. „Ține-l pornit tot timpul, mai ales dacă este un model inverter, pune-l pe 21 de grade ziua și scade la 17 noaptea”, a sugerat un utilizator experimentat.

Un alt comentator, care folosește aerul condiționat ca sursă principală de încălzire de ani de zile, a confirmat această strategie: „Dacă este inverter, ține-l pornit non-stop. Doar setează temperatura mai jos pe timpul nopții”.

Acesta a oferit și un exemplu concret de consum: „51 de metri pătrați mă costă 68 de euro, dar în asta intră și mașina de spălat vase, rufe și boilerul”.

Un alt utilizator a menționat cifre ușor mai mari, dar a considerat că aerul condiționat rămâne o soluție economică: „Ai mei încălzesc 50 m² și au avut 130 de euro, pentru că a fost o lună foarte rece anul acesta, altfel au cam 100 de euro”.

Deși nu există un răspuns unic pentru utilizarea optimă a aerului condiționat, majoritatea utilizatorilor Reddit au subliniat importanța menținerii funcționării continue a aparatelor inverter, cu ajustări de temperatură pe timp de noapte. Totodată, aceștia au insistat asupra faptului că o izolație bună a locuinței joacă un rol esențial în reducerea consumului de energie, conform analizei publicate de Blic.

